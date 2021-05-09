Как отмечают День Победы в Беларуси

А в Гомеле местный предприниматель Владимир Самборский заказал и распечатал большой плакат с изображением предковсвоего деда и деда жены, один из которых горел в танке и выжил единственный из всего экипажа, а второму довелось штурмовать Берлин. Он разместил этот плакат на стене своего магазина.Как видим, вопреки тому, что нам врут, будто все в стране происходит якобы по идеологическим указаниям, люди сами, по велению души, от всего сердца чтут память предков и выказывают уважение победителям.