Как отмечают День Победы в Беларуси

Участницу Тарасово-Ратомского подполья 97-летнюю Евгению Максимову навестили и поздравили соседи по поселку Тарасово – мама Яна и дети, Аделина и Альберт из семьи Булич. Ребята подарили цветы и рисунок, исполненный собственноручно. Больше всего ветерана впечатлили точные копии солдатских пилоток, сшитые семьей специально для детей. Сказала, что "Точно такая была на моем муже Тимофее, когда подобрала его, раненого, при обороне Минска".
А в Гомеле местный предприниматель Владимир Самборский заказал и распечатал большой плакат с изображением предков – своего деда и деда жены, один из которых горел в танке и выжил единственный из всего экипажа, а второму довелось штурмовать Берлин. Он разместил этот плакат на стене своего магазина.
Как видим, вопреки тому, что нам врут, будто все в стране происходит якобы по идеологическим указаниям, люди сами, по велению души, от всего сердца чтут память предков и выказывают уважение победителям.
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