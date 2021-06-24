В Беларуси последние несколько дней невероятно жарко – столбики термометров поднимаются до +36℃, а в помещении температура может быть и выше. Люди спасаются от солнца и духоты всеми подручными средствами, но одно из самых популярных – кондиционер. Правда, доступно такое удовольствие не всем. Но не беда! Оказывается, охладить квартиру можно и другими способами. Какими – рассказала дизайнер Светлана Серова, слова которой передает Lenta.ru.
Способ первый – перед сном класть постельное белье в холодильник. Да, вы правильно прочитали. Правда, есть и подводный камень: придется застилать кровать несколько раз на дню.
Из других дизайнерских советов по борьбе с жарой – закрыть окна пленкой, отказаться от блэкаут-штор и вообще любых синтетических тканей на окнах, которые нагреваются и отражают солнечные лучи. Светлана Серова посоветовала заменить их на натуральный лен белого цвета.
Продолжаем список. Немного охладить квартиру можно, убрав с пола ковер, проведя влажную уборку или отключив бытовые приборы. А любителям экзотики специалист рекомендует обустроить дома небольшой водный сад – высаживать растения прямо в воду.
Фото: pixabay.com
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Как охладить квартиру без кондиционера? Вот несколько необычных способов
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