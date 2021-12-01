Как обезопасить себя от утечки персональных данных – рассказал специалист

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси полковник милиции Андрей Ковалев.
–Прежде всего любой гражданин должен понимать, что смартфон – это сбор персональной информации о его жизни. В гаджете сохранен список всех номеров телефонов, привязанные банковские карты, все платежи, фотографии, социальные сети. Установите на мобильной телефон антивирусное ПО, которое будет проверять входящую корреспонденцию, различные вкладки, торговые площадки, фотографии и так далее. Прежде чем отдать свой мобильный телефон на ремонт в сервисный центр, скопируйте всю свою персональную информацию на другой носитель, отвяжите все банковские карты и выйдите из всех аккаунтов. Сегодня нельзя доверять и быть уверенным в том, что сотрудник той или иной организации не воспользуется вашими сведениями для своих целей или с целью перепродажи. Таких случаев фиксируется очень много, – подчеркнул Андрей Ковалев.
Полковник милиции также добавил, что если вы планируете продать свой смартфон, то необходимо также скопировать все данные, удалить сохраненные аккаунты и отвязать банковские счета и карты. Кроме того, нужно сбросить все настройки в телефоне до заводских.
– Люди не всегда понимают, что упрощающее им жизнь [устройство] может облегчить действия мошеннику, – резюмировал Андрей Ковалев.