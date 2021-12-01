Как обезопасить себя от утечки персональных данных – рассказал специалист

, – подчеркнул Андрей Ковалев.Полковник милиции также добавил, что если вы планируете продать свой смартфон, то необходимо также скопировать все данные, удалить сохраненные аккаунты и отвязать банковские счета и карты. Кроме того, нужно сбросить все настройки в телефоне до заводских., – резюмировал Андрей Ковалев.