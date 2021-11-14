Как о ситуации на границе высказываются простые поляки

* Мы провалили экзамен по человечности.* Бедные люди, они бродят по миру в поисках лучшей жизни – мне их очень жаль.* Принять всех – я требую этого от государства, в котором плачу налоги.* Нельзя мучить, приговаривать к смерти невинных людей, если им нужна помощь. В каждом случае надо подчиняться закону и проявлять человечность.* Сколько людей уже погибло? Кто ответит?* В первую очередь надо впустить семьи с детьми. Ведь они там погибнут. Они уже достаточно пережили.