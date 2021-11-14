Как о ситуации на границе высказываются простые поляки

Простые поляки сочувствуют беженцам на белорусско-польской границе и требуют от польской хунты прекратить насилие и принять людей. Цитируем самые показательные комментарии на польских сайтах:
* Мы провалили экзамен по человечности.
* Бедные люди, они бродят по миру в поисках лучшей жизни – мне их очень жаль.
* Принять всех – я требую этого от государства, в котором плачу налоги.
* Нельзя мучить, приговаривать к смерти невинных людей, если им нужна помощь. В каждом случае надо подчиняться закону и проявлять человечность.
* Сколько людей уже погибло? Кто ответит?
* В первую очередь надо впустить семьи с детьми. Ведь они там погибнут. Они уже достаточно пережили.
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