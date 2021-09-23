Как нужно питаться для восстановления после COVID-19? Объясняет нутрициолог

После перенесенного коронавируса люди могут еще долгое время наблюдать у себя определенные симптомы. Большинство переболевших сталкиваются с такими последствиями, как хроническая усталость, потеря памяти и концентрации, выпадение волос, проблемы с желудочно-кишечным трактом, потеря вкусовых рецепторов и обоняния. Нутрициолог Ксения Черная уверена, что процесс восстановления после болезни можно ускорить, если правильно питаться.
- Для того, чтобы нормализовать работу системы пищеварения, следует убрать из рациона все продукты воспаления. Это, прежде всего, сахар, кондитерские изделия и мучное. Стоит отказаться от молочной и кисломолочной продукции: в любом случае будет нарушена выработка фермента лактоза. Чтобы восстановить микрофлору желудка, нужно добавить богатые клетчаткой продукты. Это овощи, листовая зелень, ягоды. Они помогают создать щелочную среду в кишечнике и нормализовать микрофлору, - рассказала она в новом видео на своем YouTube-канале.
Для восстановления концентрации и внимания, по словам специалиста, нужны качественные жиры. Их содержанием богаты печень трески и ее масло, жирная рыба, яйца и субпродукты. К растительным источникам жиров относятся оливковое, льняное и конопляное масло.
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