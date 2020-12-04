Не всегда все члены семьи заражаются коронавирусом, если данное заболевание найдено у одного из близких людей. От чего зависит вероятность не заболеть и как правильно защищаться от COVID-19, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет РИА Новости.
Симптомы коронавирусной инфекции если и проявляются, то не сразу после инфицирования. Пока нет признаков, человек свободно контактирует со своей семьей. По словам Владимира Болибока, чаще всего это ничем не угрожает его близким, так как между заражением и заболеванием есть огромная разница.
– В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, – рассказал медик.
Заразиться коронавирусом можно, если есть определенный дополнительный фактор, который ослабляет иммунитет. Так, Владимир Болибок в качестве примера назвал случаи, когда человек перемерз, перенервничал или злоупотреблял алкоголем.
По мнению врача, даже совместное пребывание на изоляции с заболевшим COVID-19 не гарантирует стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Избежать инфицирования достаточно просто, для этого необходимо следовать ряду простых рекомендаций специалистов.
– Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально, – добавил иммунолог.
Опубликовано:
2073
Как не заразиться коронавирусом, если заболел один из членов семьи – отвечает врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ