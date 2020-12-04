Как не заразиться коронавирусом, если заболел один из членов семьи – отвечает врач

Симптомы коронавирусной инфекции если и проявляются, то не сразу после инфицирования. Пока нет признаков, человек свободно контактирует со своей семьей. По словам Владимира Болибока, чаще всего это ничем не угрожает его близким, так как между заражением и заболеванием есть огромная разница., – рассказал медик.Заразиться коронавирусом можно, если есть определенный дополнительный фактор, который ослабляет иммунитет. Так, Владимир Болибок в качестве примера назвал случаи, когда человек перемерз, перенервничал или злоупотреблял алкоголем.По мнению врача, даже совместное пребывание на изоляции с заболевшим COVID-19 не гарантирует стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Избежать инфицирования достаточно просто, для этого необходимо следовать ряду простых рекомендаций специалистов., – добавил иммунолог.