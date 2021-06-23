Летом многие спасаются от палящего солнца при помощи кондиционера. Но перепад температур на улице и в помещении может стать причиной болезни – отсюда и берутся летние простуды. Как избежать заболевания в таком случае, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, передает РИА Новости.
Правило первое: медик советует избегать резких температурных скачков. В идеале, по ее словам, интервал должен составлять не более 6–8 градусов. Охлаждать помещение нужно постепенно.
Правило второе: кондиционер не должен быть направлен на человека или находиться прямо над ним. В идеале дистанция между работником (если речь про офис) и кондиционером должна составлять хотя бы полтора, а лучше два метра.
Фото: pixabay.com
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Как не заболеть в жару под кондиционером? Вот два простых правила
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