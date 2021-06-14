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Как не заболеть ангиной летом? Объяснил врач

Шансов заболеть летом острым тонзиллитом, или ангиной, меньше у тех людей, которые на протяжении всего года закаляли слизистую оболочку ротовой полости. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.


По словам специалиста, ошибочно считать, что ангину вызывают холодные напитки и продукты, потребляемые в жару. На самом деле заболевание поражает человека из-за того, что слизистые оболочки ротовой полости не закалены. Врач уточнил, что симптом, выраженный резкой головной болью, который возникает после употребления холодных продуктов, на развитие острого тонзиллита не указывает.

– Признак возникает из-за перераспределения кровообращения и перепада температур, – добавил Валерий Андриенко.

И хотя заболеть ангиной после употребления холодных напитков нельзя, это может вызвать снижение местного иммунитета. Однако только в том случае, если организм был не подготовлен к перепадам температур.

– Если вы своим детям и себе запрещаете в течение лета употреблять холодные продукты или если считаете, что зима это не время для мороженого, потому что и так холодно, то никогда не закалите свою слизистую оболочку. Если перепады температур произойдут летом, то иммунитет снизится, а те бактерии, которые находятся в ротовой полости, проснутся и вызовут инфекционные заболевания, – обратил внимание Валерий Андриенко.

Фото: pixabay.com
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