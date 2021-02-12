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  2. Как не сформировать у ребенка зависимость от мнения окружающих? Объясняет психолог

Как не сформировать у ребенка зависимость от мнения окружающих? Объясняет психолог

Российский психолог, писатель, теле- и радиоведущий Михаил Лабковский, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире на YouTube, рассказал, каких ошибок в воспитании допускать нельзя. 


Специалист отметил, что многие взрослые люди сегодня живут в зависимости от окружающих. К примеру, женщины при сборах на работу и выборе наряда руководствуются тем, как оценят их образ окружающие. У мужчин же это проявляется более глобально: они размышляют, правильно ли поступают и как их действия интерпретируют другие люди. Лабковский также отметил, что женская самооценка часто напрямую зависит от мужского мнения. 

– В этих вопросах правильно начинать с детства. На то, что ребенок вырастает таким, влияют исключительно родители, – уточнил психолог. 

В семье, где отец и мать имеют низкую самооценку и живут в переживаниях, что о них подумают другие, вырастают такие же дети. 

Зависимость от мнения окружающих может развиться и у тех ребят, чьи родители слишком активные. Такие мамы и папы лишают ребенка права на собственное мнение, отбирают у него всякую инициативу. Им кажется, они точно знают, что должен кушать ребенок, как одеваться и даже с кем дружить. Когда малыш исполняет указания, он автоматически становится таким человеком. 


– Неправы и слишком агрессивные родители. Те, которые подавляют, критикуют своего ребенка. Таким образом он соглашается со своей неправильностью, глупостью и статусом неудачника, – объяснил Лабковский.

Чтобы не воспитать в ребенке зависимость, специалист советует давать ребенку свободу. Конечно, с учетом его возраста. 

– Не будет лишним спросить, что ребенок хочет на завтрак. Он также может принимать участие в выборе одежды – уточните у него цвет или фасон. Покажите, что он хоть и маленькая, но личность, – дал совет психолог. 

И даже наказывать ребенка нужно правильно, уверен Лабковский. На своих ошибках дети должны учиться, имея свое мнение. В этом ключе родители не должны забывать про такие фразы, как «усвой этот урок», «у тебя все получится», «ты справишься». Психолог призывает давать ребенку самостоятельность, возможность выбирать и высказываться. 

Фото: pixabay.com
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