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Как не разориться на скидках и купить нужную вещь. Топ-5 рекомендаций от стилиста

В магазинах – как традиционных, так и онлайн – предлагают массу вещей со скидками. Широкий выбор и низкие цены в буквальном смысле заставляют людей сделать покупку. Однако в подобной ситуации важно помнить, что скидки есть круглый год, поэтому и приобрести вещи по сниженным ценам можно в любое удобное время, а не тогда, когда это выгодно магазинам. Подобной мыслью на своем YouTube-канале поделилась стилист Анна Якименко.


В период распродаж на полки шкафов многих домов попадают ненужные вещи, которые приобретают только потому, что они предлагались со скидкой.

– Нам нужно не так много одежды, обуви и аксессуаров для того, чтобы отлично выглядеть каждый день. Поэтому во время распродаж не поддавайтесь на провокации, ищите лучшую вещь. Может быть, она будет одна. Или вы заплатите за нее чуть больше, но зато точно будете носить ее. И каждый раз, надевая эту вещь, вам будет приятно, потому что вы купили именно то, что действительно хотели. Это намного лучше, чем просто что-то импульсивно схватить и почувствовать удовольствие только в момент покупки, – считает Анна Якименко.

Стилист также добавила, что рассчитать выгоду от покупки можно в том случае, если разделить цену на то количество раз, которое предполагаете использовать эту вещь.

По мнению специалиста, не менее важно не примерять вещи в одиночку.

– Например, вы надеваете только юбку, но так не подойдет. Всегда смотрите вещь в полном образе, только так вы сможете понять, насколько она вписывается в ваш гардероб. Обязательно добавьте обувь и верх, возьмите в руку сумку, посмотрите на себя в целом, это очень помогает, – отметила специалист.

И самое важное. Чтобы во время распродаж купить полезную и нужную вещь, нужно почувствовать, что она действительно нравится.

– Учитесь никого не слушать и принимать решения самостоятельно. Очень часто на нас влияет мнение мамы, мужа, дочки или сына, продавца. Поддавшись словам сторонних людей, вы покупаете вещь, которая вроде как вам нравится, но в итоге остается лежать или в пакете, или в шкафу, – сказала Анна Якименко.

Фото: pixabay.com
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