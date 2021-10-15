Как настоящая. В Великобритании сделали новую восковую фигуру Елизаветы II

Жителей и гостей английского города Блэкпул 14 октября ожидало необычное зрелище: по улицам ездила карета с королевой Елизаветой II, которая… не двигалась. Волноваться не о чем: монарх в порядке, в то время она находилась у Кардиффского залива. А в Блэкпуле появилась ее копия – восковая фигура, позже расположившаяся в местном музее мадам Тюссо.
Местные СМИ сообщали, что очевидцам поездки «королевы» в Блэкпуле восковая фигура нереалистичной не казалась: когда по городу передвигалась карета, на улицах даже останавливалось движение. Немудрено: на фото Елизавета II действительно выглядит будто настоящая. Взгляните сами – предлагаем вам подборку снимков.