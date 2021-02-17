Как накормить детей с разными вкусовыми предпочтениями

Для большинства родителей вопрос питания детей один из главнейших. И это правильно. Основная задача родителя дать своему ребенку все самое лучшее, а питание – это основа здоровья и развития растущего организма. Но справится с этой, казалось бы, не такой уж и сложной функцией как готовка, иногда очень трудно. Когда в семье два «растущих организма», которые абсолютно отличаются друг от друга вкусовыми предпочтениями, столкновения интересов не избежать. И добиться того, что же все-таки приготовить на завтрак-обед-ужин, становится сродни пытки.

Чтобы справиться с подобными каждодневными ситуациями, родители маленьких несговорчивых приверед идут на разные уловки и хитрости. Я хочу поделиться своим опытом решения этой проблемы. А для меня это действительно проблема, ведь мои дети те еще гастрономические тираны.

Простым и достаточно эффективным способом определиться, что приготовить, чтобы угодить всем, я определила компромисс. Все просто. Если дочь не хочет то, что хочет сын, а он не уступает, значит, мама своим волевым решение предлагает третий вариант, который устроит обоих. Как правило, это срабатывает, если никто резко не передумает, что тоже бывает нередко, т.к. альтернативный вариант может вызвать у обоих дрожь в коленках.

Расскажу на примерах, как это работает с моими детьми.





1. Гречка Vs Рис = Булгур





Из всех круп сын любит только гречку или кукурузу. Дочь же их переносит с трудом, а вот рис – всегда пожалуйста. Варить две каши для меня вариант так себе, поэтому в качестве гарнира на ужин выступает буглур – богатая витаминами и микроэлементами крупа, которая прекрасно подходит для детского и диетического питания.

Если же речь идет о молочной каше на завтрак, тут я бессильна. С большим трудом можно сторговаться на что-то одно или заменить рис на омлет, который, к слову, тоже не хочет признавать сын. Я тешу себя надежной, что настанет тот час, когда он хотя бы захочет его попробовать.

Вот пример завтрака, когда каждый получил, что хотел. Но я не сдаюсь.

фото из личного архива автора

2. Котлеты Vs Жареное (тушеное) мясо = Наггетсы







Вообще, с мясом у детей сложные отношения. Мне, как истинному мясоеду, даже непонятные. Ясно только одно: дочь не любит котлеты, а вот от куска поджаренного мяса не откажется. Сыну котлеты как-то больше по душе, а жевать жареное наотрез отказывается.

Наггетсы из куриной грудки – вот тот третий вариант, который всех устраивает. (Вот рецепт) Конечно, это не самый полезный способ накормить детей мясом, но тоже имеет место быть. На котлеты или тушеное мясо тоже можно договориться, но тут либо торг будет посерьезнее, либо в ход идет тяжелая артиллерия в виде рыбных котлет, которые мои дети соглашаются есть, только если их готовит бабушка. Мне нет доверия в этом вопросе, чем я и пользуюсь.

3. Макароны Vs Картошка = Тушеные овощи





Здесь большой категоричности от детей не возникает до тех пор, пока сын настолько не надоест своей любовью к макаронам, что дочь начинает выть. Правда, он готов есть их каждый день. Мы не готовы. На любимую дочкой «бульбу» сын соглашается крайне редко и только в вареном виде.

И вот тогда тупик – решение мы находим в тушеных овощах. Причем рецептов подобного блюда настолько много, что полет фантазии не органичен. Но для детей это просто «тушеные овощи», без подробностей, иначе и там тоже найдутся камни преткновения. Главное – сохранить тайну ингредиентов, а то в следующий раз не получится договориться.

4. Огурцы Vs Помидоры = Салат айсберг





С овощами, конечно, проще, скрывать не буду. Дочь вообще большой любитель сырых овощей и овощных салатов (вот рецепт любимого) . Вот с сыном посложнее. Огурцы и ничего другого, а помидор для него вообще ненавистный враг.

Меня, конечно же, это не устраивает. Чтобы хоть как-то разбавить скучные и надоевшие огурцы, на помощь приходят салат айсберг, пекинская капуста и шпинат (только в сезон и с бабушкиной дачи). Срабатывает безотказно.

5. Супы

Вот с чем мне повезло, так это с первыми блюдами. Нет такого супа из тех, которые я варю, который бы не любили мои дети. Сложность только в том, что приходиться варить суп каждый день: мои привереды не будут один и тот же суп два дня. Ломать голову приходиться мне.

Разбаловала, наверно. Но мне есть чем гордиться, ведь мало кто может сказать, что их дети любят брокколи. У нас любимый суп – «брокколковый». Вот рецепт.

В заключение

На тему детского питания и разнообразия рациона уже сказано и еще будет сказано не раз, очень много. И все равно это все настолько индивидуально, что универсальных ответов на волнующие каждого родителя вопросы попросту нет. Я надеюсь, что мой опыт в таком непростом деле, как угодить двум маленьким личностям с разными вкусовыми предпочтениями, будет кому-то полезен.

Любите своих детей, готовьте вкусную, полезную и разную еду!