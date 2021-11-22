Как началось 15-е утро на белорусско-польской границе

Утро в транспортно-логистическом центре, по обыкновению, начинается с раздачи завтрака. Горячий чай, йогурты, глазированные сырки, детское питание и сок. Изначально накормить почти 2 тысячи человек казалось задачкой не из простых. Однако силами волонтеров Красного Креста, представителей соцзащиты и МЧС завтраки и обеды у беженцев стали упорядоченными. Понятное дело, что очередь меньше не становится. Однако теперь этот процесс отлажен до автоматизма. В первую очередь нужно накормить детей и женщин. Им же на семью выдаются гигиенические наборы. Для решения других бытовых вопросов у палаток дежурят студенты-переводчики. Кстати, теперь у ТЛЦ установлено три палатки. А значит, закрывать первоочередные потребности заложников польской границы будут еще быстрее.