Как на Линии Сталина отметили 90-летие ВДВ

С самого утра на территории комплекса открыто более десятка интерактивных зон. Каждый может попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранаты, прохождении полосы препятствий и других интересных мастер-классах. Кстати, наиболее активные участники соревновательной площадки ГТО получат призы. С концертом выступил заслуженный коллектив Беларуси ансамбль песни и танца внутренних войск МВД.Впечатление на гостей произвела и реконструкция боя Афганской войны. Зрителям представили один из эпизодов боевой биографии 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который произошел в июне 1986-го в Алихейле (провинция Пактия).Первоначальной задачей подразделений бригады была охрана и оборона крупнейшей автомагистрали в районе перевала Саланг, обеспечение продвижения советских войск в центральные и южные районы Афганистана. В 1984 году 56-я ОДШБр за успешное выполнение боевых задач была награждена переходящим Красным Знаменем ТуркВО. А в 1985-м - орденом Отечественной войны I степени. С 16 декабря 1987 года по конец января 1988-го бригада участвовала в операции «Магистраль». В апреле 1988-го - в операции «Барьер». Десантники перекрыли караванные пути из Пакистана, чтобы обеспечить вывод войск из города Газни.Посетители также могли покататься на вертолете Ми-2, который предназначен для ведения разведки и огневой поддержки сухопутных войск на поле боя. Прошли и показательные выступления специалистов-кинологов. К слову, Сморгонский кинологический центр органов пограничной службы признан одним из лучших не только среди стран СНГ, но и Восточной Европы.