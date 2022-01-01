Как мир встретил Новый год

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Скриншот видео "МИР 24"



Скриншот видео "МИР 24"

В австралийском Сиднее праздник начался масштабным световым шоу над местным заливом из тысячи фейерверков. До пандемии огненный спектакль собирал до миллиона гостей, но в нынешних условиях количество гостей ограничили.Интересную праздничную традицию придумали в Румынии: жители страны празднуют Новый год, наряжаясь в шкуры медведей. Они верят, что в таком обличии им удастся изгнать злых духов и привлечь удачу. Тематический парад проходит в Комэнешти и Ракове ежегодно.Небо в Австралии по случаю праздника раскрасили яркие фейерверки.Чтобы перевернуть еще одну страницу жизни и встретить 2022-й, тысячи человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, несмотря на распространение омикрон-штамма.Ослепительный фейерверк прогремел и в Черногории: красочные залпы украсили небо над Подгорицей.В Тайване прошло традиционное огненное шоу. В этом году небоскреб "Taipei 101" впервые стал полотном для специальных трехмерных эффектов, создающих иллюзию глубины. Жители насладились живой музыкой и ярким салютом.Атмосферный праздник прошел и в Грузии. Самые массовые народные гулянья прошли в Тбилиси. Новый год по-грузински – это праздник в кругу семьи, поэтому отмечают его дома традиционным застольем: сациви, хачапури, пхали и другие блюда национальной кухни.Дополняется.