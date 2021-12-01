Омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум в 23 странах

К настоящему моменту по меньшей мере 23 государства заявили о присутствии омикрон-штамма коронавируса, изначально обнаруженного в ЮАР. Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
– Как минимум 23 страны сообщили о выявлении омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет увеличиваться, – сказал он.
Гендиректор организации считает, что полный запрет на международные поездки не остановит распространение нового штамма. Поэтому ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию уязвимых категорий граждан.
– Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение "омикрона", он (запрет. – Прим. ТАСС) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования, – подчеркнул гендиректор.
– ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и в социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска во всех государствах были немедленнополностью привиты , – сказал он.