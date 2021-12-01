Омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум в 23 странах

– сказал он.Гендиректор организации считает, что полный запрет на международные поездки не остановит распространение нового штамма. Поэтому ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию уязвимых категорий граждан.– подчеркнул гендиректор.– сказал он.