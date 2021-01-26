Как маскировать черные точки: советы визажиста

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Черные точки – это кожное сало, которое окисляется и окрашивается в темный цвет при контакте с кислородом. Для того чтобы они были менее заметны, специалист рекомендует пользоваться кислотными тониками и сыворотками, а также средствами, в составе которых есть ретинол. Такие продукты хорошо осветляют кожное сало и делают его менее темным и привлекающим внимание. К этому списку можно добавить энзимные пудры, которые считаются хорошими помощниками в осветлении кожи, а также снятии верхнего ороговевшего слоя кожи.Чтобы максимально замаскировать черные точки, для начала нужно нанести базу под макияж. Она может быть подсвечивающая, выравнивающая тон или затирающая поры. Подсвечивающая база-хайлайтер, например, будет рассеивать свет и визуально уменьшать черные точки. Тон и пудра окончательно перекроют данные мелкие несовершенства.Тональное средство также может помочь скрыть открытые комедоны. Визажист советует выбрать тональник средней плотности и нанести его зашлифовывающей техникой: кисть должна двигаться слева-направо, будто рисует зигзаг. Так больше средства впитается в кожу, а вы получите максимально однородное покрытие.Специалист рекомендует избегать лишних травмирующих кожу механических воздействий руками или популярными ложками «Уно». Для данной процедуры лучше всего обратиться к специалисту, а вам нужно лишь поддерживать правильный домашний уход., – заключила Ирина Голубева.