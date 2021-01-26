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Как маскировать черные точки: советы визажиста

Черные точки – одна из самых распространенных бьюти-проблем и главный женский кошмар. От них не всегда спасают чудо-средства и детокс-программы, а через пару дней после чистки у косметолога они могут проявиться вновь. А что делать, если необходимо скрыть черные точки здесь и сейчас? Блогер и профессиональный визажист Ирина Голубева в интервью изданию Marie claire рассказала, как не мучить кожу и грамотно замаскировать несовершенства при помощи макияжа.

 
Фото: pixabay.com

Что такое черные точки и можно ли избавиться от них навсегда?

Черные точки – это кожное сало, которое окисляется и окрашивается в темный цвет при контакте с кислородом. Для того чтобы они были менее заметны, специалист рекомендует пользоваться кислотными тониками и сыворотками, а также средствами, в составе которых есть ретинол. Такие продукты хорошо осветляют кожное сало и делают его менее темным и привлекающим внимание. К этому списку можно добавить энзимные пудры, которые считаются хорошими помощниками в осветлении кожи, а также снятии верхнего ороговевшего слоя кожи. 

Как замаскировать черные точки с помощью макияжа?

Чтобы максимально замаскировать черные точки, для начала нужно нанести базу под макияж. Она может быть подсвечивающая, выравнивающая тон или затирающая поры. Подсвечивающая база-хайлайтер, например, будет рассеивать свет и визуально уменьшать черные точки. Тон и пудра окончательно перекроют данные мелкие несовершенства.

Тональное средство также может помочь скрыть открытые комедоны. Визажист советует выбрать тональник средней плотности и нанести его зашлифовывающей техникой: кисть должна двигаться слева-направо, будто рисует зигзаг. Так больше средства впитается в кожу, а вы получите максимально однородное покрытие. 

Специалист рекомендует избегать лишних травмирующих кожу механических воздействий руками или популярными ложками «Уно». Для данной процедуры лучше всего обратиться к специалисту, а вам нужно лишь поддерживать правильный домашний уход.

– Стоит помнить, что главное правило на пути к здоровой и красивой коже – ежедневный демакияж и ступенчатое очищение, а многие пренебрегают этим важным этапом, – заключила Ирина Голубева.  
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