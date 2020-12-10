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Как легко и быстро надеть линзы: 6 важных правил

Контактные линзы – удобный способ коррекции зрения. Плюсы в их ношении точно преобладают над минусами. Они не запотевают, как очки, терпят дождливую и снежную погоду, хороши при занятиях спортом. Некоторые виды можно не снимать даже во время сна. Недостаток лишь один – иногда нужно потратить кучу времени и сил, чтобы их надеть.  


Но самый проблемный момент – научиться правильно, безопасно и быстро их надевать. Чаще всего у новичков срабатывает рефлекс и веко глаза закрывается при контакте с линзой. Сюда же можно добавить чувство страха и мысли о том, что вот-вот причинишь себе боль. И утверждение о том, что чистая линза в глазе не чувствуется, уже не кажется таким правдивым. 

Если следовать следующим рекомендациям, можно упростить процесс надевания линз. 

Чистые руки. Этот момент – обязательный. И руки после мытья лучше всего вытирать бумажными салфетками. Если делать это полотенцем, то в промежутке между надетой линзой и глазным яблоком могут оказаться мелкие ворсинки. 

Промывание линзы раствором. Таким способом вы не только упростите прилегание линзы к глазу, но и дополнительно очистите ее. Это точно лишним не будет. 

Использовать ведущую руку. Линзу нужно поместить на подушечку указательного пальца. Пускай первой будет правая: следование этому правилу позволит не спутать линзы. Еще один удобный способ – хранение линз в контейнерах с символами R и L. 


Проверять линзу. Для того чтобы убедиться, не вывернута ли линза, посмотрите внимательнее на края – они должны смотреть вверх, а не в сторону. 

Оттянуть вниз нижнее веко и поместить линзу на глазное яблоко. Последний – он же самый волнительный момент. Необязательно целиться в саму радужную оболочку. Можно поместить линзу чуть ниже зрачка, затем поморгать и она расположится должным образом. Легкий щелчок будет сигнализировать о том, что ваша линза хорошо устроилась в глазу. 

Фото: pixabay.com
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