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Как красиво оформить новогодний стол

Уже вовсю развернулась предновогодняя суета! Пришло время выбирать подарки близким, зажигать на корпоративах, пришивать дождик детям на костюмы, в которых они пойдут на утренники. В череде забот можно забыть про составление меню и оформление новогоднего стола. Екатерина Войченко, шеф-повар, расскажет о тонкостях создания праздничных угощений и их креативной подаче.

Фото из личного архива героини
 –Блюда должны быть вкусными, но при этом несложными. Мы же не хотим свалиться от усталости еще до прихода гостей, – с улыбкой отмечает Екатерина. 

В меню новогоднего стола можно включить сырную тарелку. Эта закуска дополнит праздничный стол. Можно подавать ее с орехами, виноградом, веточками розмарина, инжиром и оливками.  В центр блюда желательно поставить маленькую тарелочку с медом.
  
– Мясную тарелку можно разнообразить нескольким видами мясных изделий и соленьями (наверняка они найдутся у каждой хозяйки). Для сервировки закуски подойдет деревянная доска, – отмечает шеф-повар. 

Фруктовая нарезка будет выигрышно смотреться, если ее оформить в виде рождественского венка. Нужно нанизывать фрукты поочередно на шпажки и выкладывать по кругу тарелки Для декора можно добавить немного мяты или веточек розмарина.

– Украшением новогоднего стола станет румяная утка. Птицу можно фаршировать яблоками и мандаринами.  На гарнир следует подать запеченный картофель или овощи, – рассказывает Екатерина. 

Праздничный стол можно дополнить салатами.  Подойдут "Оливье", "Сельдь под шубой", "Крабовый". Можно разложить все ингредиенты слоями в прозрачные порционные тарелки. 

Фото: pixabay.com

– Лучше отказаться от сложных тортов и пирогов. Прекрасным дополнением к чаю станет легкий порционный мусс или конфеты, – резюмирует шеф-повар. 

Чтобы приготовить интересное блюдо, не нужно использовать 20 ингредиентов.  А для оформления новогоднего стола необязательно покупать дорогостоящие украшения. Как видим, все гораздо проще. Было бы желание творить! 
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