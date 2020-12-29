Уже вовсю развернулась предновогодняя суета! Пришло время выбирать подарки близким, зажигать на корпоративах, пришивать дождик детям на костюмы, в которых они пойдут на утренники. В череде забот можно забыть про составление меню и оформление новогоднего стола. Екатерина Войченко, шеф-повар, расскажет о тонкостях создания праздничных угощений и их креативной подаче.
–Блюда должны быть вкусными, но при этом несложными. Мы же не хотим свалиться от усталости еще до прихода гостей, – с улыбкой отмечает Екатерина.
В меню новогоднего стола можно включить сырную тарелку. Эта закуска дополнит праздничный стол. Можно подавать ее с орехами, виноградом, веточками розмарина, инжиром и оливками. В центр блюда желательно поставить маленькую тарелочку с медом.
– Мясную тарелку можно разнообразить нескольким видами мясных изделий и соленьями (наверняка они найдутся у каждой хозяйки). Для сервировки закуски подойдет деревянная доска, – отмечает шеф-повар.
Фруктовая нарезка будет выигрышно смотреться, если ее оформить в виде рождественского венка. Нужно нанизывать фрукты поочередно на шпажки и выкладывать по кругу тарелки Для декора можно добавить немного мяты или веточек розмарина.
– Украшением новогоднего стола станет румяная утка. Птицу можно фаршировать яблоками и мандаринами. На гарнир следует подать запеченный картофель или овощи, – рассказывает Екатерина.
Праздничный стол можно дополнить салатами. Подойдут "Оливье", "Сельдь под шубой", "Крабовый". Можно разложить все ингредиенты слоями в прозрачные порционные тарелки.
Фото: pixabay.com
– Лучше отказаться от сложных тортов и пирогов. Прекрасным дополнением к чаю станет легкий порционный мусс или конфеты, – резюмирует шеф-повар.
Чтобы приготовить интересное блюдо, не нужно использовать 20 ингредиентов. А для оформления новогоднего стола необязательно покупать дорогостоящие украшения. Как видим, все гораздо проще. Было бы желание творить!
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Как красиво оформить новогодний стол
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