Как красиво оформить новогодний стол

Фото из личного архива героини

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, – с улыбкой отмечает Екатерина.В меню новогоднего стола можно включить сырную тарелку. Эта закуска дополнит праздничный стол. Можно подавать ее с орехами, виноградом, веточками розмарина, инжиром и оливками. В центр блюда желательно поставить маленькую тарелочку с медом., – отмечает шеф-повар.Фруктовая нарезка будет выигрышно смотреться, если ее оформить в виде рождественского венка. Нужно нанизывать фрукты поочередно на шпажки и выкладывать по кругу тарелки Для декора можно добавить немного мяты или веточек розмарина., – рассказывает Екатерина.Праздничный стол можно дополнить салатами. Подойдут "Оливье", "Сельдь под шубой", "Крабовый". Можно разложить все ингредиенты слоями в прозрачные порционные тарелки., – резюмирует шеф-повар.Чтобы приготовить интересное блюдо, не нужно использовать 20 ингредиентов. А для оформления новогоднего стола необязательно покупать дорогостоящие украшения. Как видим, все гораздо проще. Было бы желание творить!