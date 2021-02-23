Как измерить давление без тонометра? Отвечает врач

Измерить давление можно и без тонометра – главное, чтобы под рукой был секундомер. Об этом заявила врач-терапевт Анастасия Атаман, пишет агентство «Прайм».
Медик объяснила, что «наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления (АД) – это ориентир по пульсу». Что нужно для его измерения? Часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером.
«Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», – предупредила врач.
Она также уточнила, что при измерении давления нужно учитывать различные сопутствующие факторы. Например, физические нагрузки или стресс.
Говорить о том, что у человека низкое давление, по словам Атаман, можно, когда его показатель ниже 100 на 70 мм ртутного столба. А высокое – если давление превышает 130/90 мм ртутного столба. Норма – АД 120/80 мм ртутного столба. При этом, оценивая данные показатели, стоит помнить об индивидуальных особенностях организма.
Фото: pixabay.com
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