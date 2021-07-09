В жару риски получить тепловой удар возрастают. Как этого избежать? Список советов от врача Суны Исаковой публикует РИА Новости.
Главная рекомендация – постараться не выходить на улицу в особо знойные часы и пить больше воды. Также Исакова советует не забывать носить головные уборы, отдавать предпочтение широкой свободной одежды светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки.
«Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура – 20–25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны», – рекомендует Исакова.
Кроме того, медик рекомендует пореже использовать духовку или плиту.
Какие у теплового удара симптомы? Повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица. Если человек получил тепловой удар, ему нужно вызвать скорую помощь.
Фото: pixabay.com
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Как избежать теплового удара? Рассказала врач
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