Как избавиться от сухости кожи: осенний чек-лист от косметолога

В новом видео на своем YouTube-канале врач дерматолог-косметолог Игорь Патрин рассказал об особенностях ухода за кожей осенью. Он поделился советами, как при помощи домашних средств избавиться от сухости кожи и раздражения.
Первым важным этапом специалист посчитал мягкое очищение кожи. Он указал на то, что осенью кожа становится особенно чувствительной и сухой. Справиться с этой задачей, как сказал косметолог, помогут гель с нейтральными ПАВами, мицеллярный раствор или эмульсия.
Второе – это осторожность при использовании увлажняющих средств. Особенно внимательными следует быть при использовании сывороток, содержащих гиалуроновую кислоту: они оставляют на коже воду, и при выходе на улице лицо и руки могут обветриться. Патрин посоветовал закреплять сыворотки кремом - так можно сохранить влагу, которую принесло средство, не допуская обветривания.
В осеннее время косметолог советует использовать кремы более плотной консистенции, чем летом. В эту пору года кожа нуждается в интенсивном питании. Так кожа защищается и от негативного влияния холодного ветра. Кремы и другие средства он рекомендует наносить за какое-то время до выхода на улицу.
По мнению специалиста, важно использовать бальзам или защитный стик для губ, чтобы избежать их сухости и обветривания. Особенно не стоит забывать об этом правиле, если отправляетесь на длительные прогулки в холодную погоду.
Игорь Патрин также призвал следить за уровнем влажности в помещении. В идеале он должен быть 40–60%. Измерить его поможет такой препарат, как гигрометр. Если уровень влажности ниже нормы, можно воспользоваться увлажнителем воздуха.
Касаемо всего тела, специалист порекомендовал минимизировать количество водных процедур с горячей водой. В душе или ванне он посоветовал отдать предпочтение более прохладной воде комнатной температуры. По его словам, вода высокой температуры приводит к вымыванию липидов кожного барьера и приводит к сухости кожи.
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