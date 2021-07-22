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Как избавиться от перхоти навсегда: пошаговая инструкция от трихолога

Амина Пирманова, врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог помогла разобраться в причинах появления перхоти и поделилась алгоритмом действий для избавления от нее. 


В видео на своем YouTube-каналеспециалист отметила, что волшебной таблетки нет. Нужно выявлять причину и работать с ней. 

– Перхоть – это шелушение кожи волосистой части головы, вызванное разными причинами. Перхоть предлагают устранять шампунями, объясняя это тем, что виной всему дрожжеподобный гриб малассезия. Он, конечно, играет роль. Но не основную, – ввела в курс дела трихолог. – Малассезия и перхоть связаны, но современные исследования показывают, что у ряда пациентов с перхотью малассезия практически отсутствует. 

Она также пояснила: дрожжеподобный гриб малассезия  – это условно-патогенный организм, который живет в двух формах: бластоспорной (неактивной, не приносящей вреда) и мицеллярной (активной, приносящей вред и усугубляющей перхоть). При определенных условиях бластоспорная форма перерастает в мицеллярную. Допустим, если присутствуют себорея, псориаз, ихтиоз, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, дефект иммунитета всего организма и кожи в частности. 

– Себорея  –измененное кожное сало. Липиды при себорее – идеальная питательная среда для малассезии. Как следствие – на коже волосистой части головы появляются многочисленные чешуйки, которые мы и называем перхотью. Вторично будет страдать и иммунитет кожи, может параллельно образоваться и воспалительный процесс на коже головы. Это называется себорейный дерматит, – рассказала специалист. 

Чтобы от него избавиться, как посоветовала трихолог, нужно нормализовать салоотделение и сделать кожное сало более вязким. Следует обратиться к врачу-дерматологу и обсудить с ним принятие таких веществ, как омега-3, сера, цинк, витамин A  и D. Внимание стоит уделить и своему ЖКТ, при себорее часто назначается элиминационная диета. 

– Псориаз и ихтиоз похожи тем, что в обоих случаях проходят процессы ороговения и отшелушивания. Там, где нарушен местный иммунитет кожи головы и барьерные свойства, просыпается малассезия. Здесь кожа должна отшелушиваться правильно, возможно принятие таких же витаминов, как и в случае с себорейным дерматитом. Сюда стоит добавить наружный уход за кожей волосистой части головы, – добавила она. 

Распространение малассезии могут спровоцировать и метаболические нарушения. То есть сахарный диабет, преддиабет, заболевания щитовидной железы. 

Диагностический минимум, который Амина Приманова советует при наличии перхоти (вне зависимости от причин): 

1. Клинический и биохимические анализы крови.
2. Глюкоза+инсулин+индекс НОМА.
3. ТГТ.
5. Копрограмма.
6. Витамин D.
7. Витамин B12.

– Иммунные нарушения также могут вызвать перхоть. Сюда же относятся случаи, когда имеются врожденные заболевания. Также повлиять могут плохая экология, хронические стрессы, употребление препаратов, угнетающих иммунитет. Для того, чтобы победить перхоть, нужно выявить первопричину и все силы направить именно на борьбу с этим. Но без адекватного ухода за кожей головы успеха может и не быть, – сказала она и поделилась инструкцией по уходу: 

1. Щадящее очищение шампунями с pH 5.5.
2. Сушка прохладным феном.
3. Мытье головы прохладной водой.
4. Использование пластиковой расчески с антистатическим покрытием.
5. Применение кислотных пилингов для кожи головы.
6. Лечебные шампуни.

–Иммунитет кожи головы снижается, когда мы применяем агрессивные косметические средства. Кожа головы может получить ожог в результате неудачной окраски. Она также может травмироваться расческами и ногтями, – заключила Амина Пирманова. 

Фото: pixabay.com
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