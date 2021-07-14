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Как эфирные масла помогают избавиться от морщин? Рассказывает ароматерапевт

Оказывается, избежать преждевременного старения можно с помощью эфирных масел.  Каких именно, рассказала ароматерапевт Мария Ульянова. 


Специалист поделилась полезной информацией во время беседы с нутрициологом, коучем по здоровому образу жизни, членом Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксенией Черной. 

– Чтобы выявить причину преждевременного старения, нужно проанализировать образ жизни и режим питания. Внимание нужно обратить и на настроение, в котором человек часто пребывает. Если мы в 20 лет выглядим прекрасно, несмотря на мысли и образ жизни, то уже в 30 все иначе, – пояснила эксперт. 

Ксения Черная подчеркнула, что одна из основных причин раннего старения – употребление фастфуда, выпечки и сахара, жареной и жирной пищи.

– Если вы видите внешнее старение, нужно разбираться, что происходит внутри, – добавила нутрициолог. 

– С точки зрения физиологии, когда человек стареет, все клетки начинают замедляться. Кроме того, в коже начинают скапливаться последствия образа жизни. Эфирные масла – средство номер один, которое позволяет выводить все лишнее из организма. Они способны нормализовать работу клеток, восстановить выработку гиалуроновой кислоты в соответствии с возрастом, – рассказала Мария Ульянова. 

Эксперт также добавила:

– Масла проникают сквозь все наши покровы, они могут нормализовать кровообращение. При наличии ран (в том числе после хирургических операций) аромамасла могут ускорить их заживление. 

Ароматерапевт назвала топ масел, эффективных при преждевременном старении:

– Это масло бессмертника, которое восстанавливает на клеточном уровне, регулирует кровообращение и моментально генерирует кожу. В этот список я добавила и масло куркумы: оно выравнивает тон и помогает сужать поры. В борьбе с отеками эффективно масло можжевельника. Масло герани подходит для всех типов кожи: оно нормализует выделение себума, разглаживает морщины и возвращает молодость, расслабляет глубокие мышцы, – объяснила специалист.

Она добавила, что масло стоит выбирать с учетом индивидуальных особенностей – лучше всего проконсультироваться со специалистом. 

Фото: pixabay.com
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