Как Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС – красочные фото

В столице Таджикистана 15–17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС реками из винограда, горами из дынь и арбузов. Красочные фото из Таджикистана появились в Telegram-канале «Пул Первого».
«Так Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС. Впрочем, такое фруктовое убранство в Таджикистане –традиция. Кстати, после мероприятий гостям разрешают забирать фрукты и ягоды с собой», – отмечают авторы канала.
На саммите ОДКБ будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. Ожидается, что на саммите ШОС главы государств примут решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, запланирована совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Мероприятие пройдет по инициативе Александра Лукашенко.
Фото: «Пул Первого»