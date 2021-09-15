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  2. Как Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС – красочные фото

Как Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС – красочные фото

В столице Таджикистана 15–17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС реками из винограда, горами из дынь и арбузов. Красочные фото из Таджикистана появились в Telegram-канале «Пул Первого»


«Так Душанбе встречает глав государств ОДКБ и ШОС. Впрочем, такое фруктовое убранство в Таджикистане –традиция. Кстати, после мероприятий гостям разрешают забирать фрукты и ягоды с собой», – отмечают авторы канала.


На саммите ОДКБ будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. Ожидается, что на саммите ШОС главы государств примут решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, запланирована совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Мероприятие пройдет по инициативе Александра Лукашенко.



Фото: «Пул Первого»
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