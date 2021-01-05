О графике работы амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений здравоохранения в ближайшие праздничные выходные рассказали в комитете по здравоохранению Мингорисполкома, сообщает «Минск-Новости».
7 января (в четверг) организации здравоохранения будут работать по графику праздничного дня.
8 января (в пятницу) амбулаторно-поликлинические учреждения будут принимать пациентов по графику субботнего дня, а стационары — рабочего.
9 января (в субботу) поликлиники и больницы будут обслуживать граждан по графику субботнего дня.
10 января (в воскресенье) организации здравоохранения будут работать по графику выходного дня.
16 января (в субботу) в поликлиниках – обычный рабочий день, а в стационарах – субботний график работы.
Фото: БЕЛТА
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Как будут работать минские поликлиники и больницы в большие выходные
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