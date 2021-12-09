Как будет меняться праздничный Минск в ближайшее время

На Октябрьской площади установят новогоднюю объемную световую композицию из 28 фонтанов.

– С помощью света будет создаваться иллюзия перетекания струящейся воды, – приоткрывает тайну начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова. – Преобразится площадь Независимости. Здесь появится корона 2,5 метра. А к Комаровскому рынку «прилетят» огромные снегири – объемные фигуры будут подсвечиваться.

Татьяна Бугоркова отмечает:

– Интересно оформление площади у Дворца спорта. На этой локации будут трехметровые «пряничные домики», а также световые фигуры зодиакальных животных. Кстати, у цирка расположатся объемные мультяшные тигрята в окружении новогодних шаров и подарков. У филармонии установят световые конструкции на основе прозрачного поликарбоната, что придаст композиции легкость и воздушность.