Как бороться с яблоневым цветоедом

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Как только воздух прогреется до плюс 10 градусов, активными становятся десятки различных садовых вредителей. В том числе и яблонный цветоед, он же «слоник» - из-за длинного хоботка. Надо сказать, что погода – основной регулятор жизни этого насекомого. Поэтому так важно все обработки провести вовремя и в срок. Борьбу с яблонным цветоедом надо начинать как можно раньше, пока не отложены яйца внутри цветка.