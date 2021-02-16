Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Как банальную коррупцию маскируют политикой

Как из обычного коррупционера лепят жертву

Как банальную коррупцию маскируют политикой

Не успел начаться суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка», как ряд медиа (давно заслуживших прозвище “инфопомоек”) дружно взялись, как говорят, тянуть сову на глобус - раскручивать версию: мол, обвинение против бывшего банковского работника Виктора Бабарико политически мотивировано. Версия, сразу скажу, нежизнеспособная и будет разбита в пух и прах фактами. А защитникам Виктора Дмитриевича противопоставить-то и нечего, только и остается, что безнадежно пошуметь.


Напомню, в уголовном деле бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 фигурантов. Все, кроме Бабарико, вину признали. Ему, бывшему председателю правления банка, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере. Семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом. Примечательно, что шестеро из восьми фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также приняли меры к возврату преступного дохода. 

По поводу искусственной шумихи в сети поинтересовалась я мнением белорусского публициста Юрия Тереха. Вот что он сказал:

- С учетом того, что семеро из восьми обвиняемых полностью признают вину, результат процесса предугадать, на мой взгляд, несложно. И ведь Бабарико это тоже прекрасно понимает, поэтому единственный способ хоть как-то сохранить лицо и не превратиться в политический труп – это попытаться отвлечь свою аудиторию от банального криминала, то есть от тех конкретных фактов, которые будут озвучены в суде. И что сделает Бабарико? На мой взгляд, он попытается развернуть масштабную медийную кампанию, где будет представлен «жертвой режима». Уверен, что во время судебного процесса мы не услышим от фигуранта ничего, кроме того, что его преследование, мол, политически мотивировано. Еще, полагаю, защитники Бабарико попытаются сорвать судебное разбирательство любым способом. К примеру, заявляя одно за одним бессмысленные ходатайства. Будут пытаться также уверять общественность, что бывший топ-менеджер якобы занимался просто бизнесом и никакой коррупции в его поступках нет. Что тоже наивно, ведь эту версию опровергнут сами материалы по делу. 

Тем временем медийная кампания, которую предрек Терех, уже началась. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский раздает интервью налево и направо, усиленно топит «за политику».


К примеру, вот вброс от Еврорадио: «Адвакат Віктара Бабарыкі Дзмітрый Лаеўскі даў цікавае інтэрв'ю. Адзін з момантаў прысвечаны таму, ці могуць пакараць суддзю за апраўдальны прысуд па палітычнай справе і ці замінае суддзям нешта кіравацца нормамі права, а не "вы ж усё разумееце». Вдруг появляется и пожухлое видеообращение, записанное еще в мае, через три дня после того, как Бабарико решил пойти в президенты. Перевожу: почувствовал Виктор Дмитриевич, что жареным запахло - и в политику, чтобы в нужный момент прикинуться политзаключенным.


Кстати, суд пройдет в открытом режиме. Такое решение было принято по итогам предварительного заседания. И об этом не только объявили во всеуслышание в самом суде, но еще и персонально уведомили, причем письменно, всех защитников и обвиняемых. Поэтому теперь вызывает недоумение поведение адвоката Лаевского, который из каждого «независимого утюга» вдруг завизжал: мол, заваливайте все возможные инстанции письмами с требованием сделать процесс… открытым.

Хочется спросить: а хорошо ли себя чувствуешь, товарищ? Ведь появляется повод усомниться в компетенции защитника. На месте Виктора Дмитриевича лучше бы 10 раз подумать, прежде чем довериться такому юристу. 


А чтобы вы прочувствовали всю плачевность ситуации, вот еще одна байка от недоадвоката Дмитрия. Он уверяет, что дело будет рассматривать Верховный суд будто бы для того, чтобы у обвиняемого не было шанса обжаловать приговор. Тут со смеху покатились даже студенты 1 курса юрфака.


Дмитрий, успокою вас: такой шанс у вашего подзащитного будет, это предусмотрено законом. Даже странно, что журналисту приходится проводить ликбез для юриста. Придется подсказать ему, что вступивший в законную силу приговор суда может быть обжалован в порядке надзора в установленном законом порядке. В том числе надзорная жалоба может быть подана на приговор, постановленный Верховным Судом при рассмотрении уголовного дела по первой инстанции.

Лаевский прикидывается или действительно не знает, что такой порядок обжалования согласуется с положениями Европейской конвенции по правам человека? Напомню, статья 2 Протокола № 7 ЕКПЧ гласит, что “каждый осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор или определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией”. Там же сказано, что “осуществление этого права, включая основания, на которых оно может быть осуществлено, регулируется законом”. Однако “из этого права могут делаться исключения, когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом”.

Достаточно? Ну и зачем было прилюдно садиться в лужу?
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Гособвинитель про человека, запенившего дверь милиционеру: вина обвиняемого доказана собранными по делу материалами
Назаров: можно констатировать, что «Мотовелозавод» сохранил отечественное производство мото- и велотехники
Благодарна своим рабочим, которые не ходили на забастовки и всегда выполняли задания – Лазаревич
В Национальном аэропорту Минск начали делать ПЦР-тесты на COVID-19
Четыре человека погибли при столкновении лесовоза с легковым автомобилем в России
Как из обычного коррупционера лепят жертву
В Москве госпитализировали народного артиста СССР Юрия Соломина
«Арсенал» могилевских экспертов пополнился специальными смартфонами фотофиксации мест происшествия
В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 5 человек
Конец зимы будет успешным для этих трех знаков зодиака
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Лукашенко требует выработать экономически обоснованную и эффективную модель развития Мотовелозавода
Разобраться с долгами и иметь бизнес-план: Лукашенко проводит совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники
В Минлесхозе назвали имя лучшего лесничего 2020 года
Карацев стал первым полуфиналистом Australian Open в мужском одиночном разряде
"Белавиа" устроила распродажу билетов по 13 направлениям
"Белоруснефть" установила новый рекорд суточной проходки при бурении скважин
Вертолет потерпел крушение на Виргинских островах США
Новые требования к проектированию линий метро утверждены в Беларуси
В Минске разработали мероприятия по улучшению состояния водных объектов города на ближайшие годы
Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
За 2020 год число многодетных семей в столице выросло почти на тысячу
На что белорусские легкоатлеты смогут рассчитывать на чемпионате Европы в помещении
«Челси» одержал в чемпионате Англии четвертую победу подряд
Следственный комитет завершил расследование дела о наезде на сотрудников органов внутренних дел
Премьера «Олеси» в Бресте — мистический триллер для взрослых
Белорусские биатлонисты впервые с 2017 года завоевали медаль на чемпионате мира
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с идущей в зоне переходных матчей «Арминией»
Афганская война глазами разведчика, полковника в отставке Анатолия Наземнова
В БГПУ стартовал обучающий курс для педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения подростков
Как много позитивных изменений произошло в государстве за пять лет
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Беглецу всё к лицу?
Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: Не можем оставаться в стороне
Волонтеры помогают коммунальным и дорожным службам расчищать снег
Свою войну в Афганистане прошел и полковник в отставке Петр Тарасевич
Елена Лазарева, председатель правления Союза белорусов Латвии: Мы должны быть едины
Делегат Антонина Ежова: мы все понимаем, что без нашего совместного труда невозможно процветание Беларуси
Делегат вернулся домой. Мнения. Оценки. Предложения
В футбольной Лиге чемпионов состоятся первые матчи 1/8 финала
Осенью Белорусская национальная биотехнологическая корпорация запустит первое в СНГ производство незаменимых аминокислот
Лискович сегодня проведет личный прием
Опасные детские игрушки продавали в Гродненской области
мнение
Всеволод ШИМОВ
США хотят создать тихоокеанское НАТО
Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес европейские надежды
Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ