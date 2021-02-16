Как из обычного коррупционера лепят жертву

Напомню, в уголовном деле бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 фигурантов. Все, кроме Бабарико, вину признали. Ему, бывшему председателю правления банка, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере. Семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом. Примечательно, что шестеро из восьми фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также приняли меры к возврату преступного дохода.По поводу искусственной шумихи в сети поинтересовалась я мнением белорусского публициста Юрия Тереха. Вот что он сказал:Тем временем медийная кампания, которую предрек Терех, уже началась. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский раздает интервью налево и направо, усиленно топит «за политику».К примеру, вот вброс от Еврорадио: «». Вдруг появляется и пожухлое видеообращение, записанное еще в мае, через три дня после того, как Бабарико решил пойти в президенты. Перевожу: почувствовал Виктор Дмитриевич, что жареным запахло - и в политику, чтобы в нужный момент прикинуться политзаключенным.Кстати, суд пройдет в открытом режиме. Такое решение было принято по итогам предварительного заседания. И об этом не только объявили во всеуслышание в самом суде, но еще и персонально уведомили, причем письменно, всех защитников и обвиняемых. Поэтому теперь вызывает недоумение поведение адвоката Лаевского, который из каждого «независимого утюга» вдруг завизжал: мол, заваливайте все возможные инстанции письмами с требованием сделать процесс… открытым.Хочется спросить: а хорошо ли себя чувствуешь, товарищ? Ведь появляется повод усомниться в компетенции защитника. На месте Виктора Дмитриевича лучше бы 10 раз подумать, прежде чем довериться такому юристу.А чтобы вы прочувствовали всю плачевность ситуации, вот еще одна байка от недоадвоката Дмитрия. Он уверяет, что дело будет рассматривать Верховный суд будто бы для того, чтобы у обвиняемого не было шанса обжаловать приговор. Тут со смеху покатились даже студенты 1 курса юрфака.Дмитрий, успокою вас: такой шанс у вашего подзащитного будет, это предусмотрено законом. Даже странно, что журналисту приходится проводить ликбез для юриста. Придется подсказать ему, что вступивший в законную силу приговор суда может быть обжалован в порядке надзора в установленном законом порядке. В том числе надзорная жалоба может быть подана на приговор, постановленный Верховным Судом при рассмотрении уголовного дела по первой инстанции.Лаевский прикидывается или действительно не знает, что такой порядок обжалования согласуется с положениями Европейской конвенции по правам человека? Напомню, статья 2 Протокола № 7 ЕКПЧ гласит, что “каждый осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор или определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией”. Там же сказано, что “осуществление этого права, включая основания, на которых оно может быть осуществлено, регулируется законом”. Однако “из этого права могут делаться исключения, когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом”.Достаточно? Ну и зачем было прилюдно садиться в лужу?