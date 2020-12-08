Более 40 заведений в городе выступили простив решения властей прекратить работу точек общепита в первые дни нового года. Они намерены продолжать обслуживать посетителей, сообщает РИА Новости.
Есть специальный список заведений – «Карта сопротивления». Идея создания данной карты принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. Он пояснил, что еще в сентябре многие оплатили новогодние мероприятия, сейчас они настаивают на возвращении денег.
На прошлой неделе власти города ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. С 30 декабря по 3 января бары, кафе и рестораны города не должны принимать посетителей. Будут работать только заведения на вокзалах, заправках и в аэропорту. Запрет не распространяется на те точки, которые готовят еду навынос и для доставки, на производственные столовые. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения не смогут принимать клиентов с 19:00 до 6:00.
С 30 декабря по 10 января приостанавливается работа театров, музеев и концертных площадок.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если его жители не будут следовать ограничениям. Александр Беглов призвал горожан соблюдать правила и беречь себя и своих близких.
Фото: pixabay.com
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Кафе и бары в Санкт-Петербурге выступают против ограничительных мер COVID-19
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