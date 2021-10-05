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Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник 5 октября в новом зале резиденции главы республики, информирует РИА Новости.


Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках. 

После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.

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Рамзан Кадыров - является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года. На выборах главы Чечни, которые прошли 17-19 сентября этого года, Кадыров набрал 99,7% голосов.

Фото и видео: РИА Новости
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