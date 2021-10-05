Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник 5 октября в новом зале резиденции главы республики, информирует РИА Новости.
Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках.
После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.
Рамзан Кадыров - является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года. На выборах главы Чечни, которые прошли 17-19 сентября этого года, Кадыров набрал 99,7% голосов.
Фото и видео: РИА Новости