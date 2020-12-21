Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Орловского Владимира Николаевича – председателем Государственного таможенного комитета;
Румака Александра Алексеевича – уполномоченным по делам религий и национальностей.
Президент также дал согласие на назначение:
Дишука Дениса Игоревича – председателем Березинского райисполкома;
Панфилова Юрия Анатольевича – главой администрации Октябрьского района г. Витебска;
Героева Алексея Михайловича – главой администрации Железнодорожного района г. Витебска;
Богдан Елены Леонидовны – первым заместителем министра здравоохранения;
Чередниченко Дмитрия Владимировича – заместителем министра здравоохранения;
Лавриновича Ивана Антоновича – заместителем министра труда и социальной защиты;
Митянского Сергея Витальевича – заместителем министра экономики;
Гриба Михаила Вячеславовича – членом Минского горисполкома.
Фото: БЕЛТА
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Кадровый день у Президента
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