Кадровый день у Президента, увеличение объемов построенного жилья и уборка урожая. Главное за понедельник

ГЛАВНОЕ
Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил нового заместителя Председателя и членов Правления Национального банка.
Были назначены новые послы в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане. Кроме того, обновления произведены в системе национальной безопасности и согласованы в органах республиканской и местной власти.
Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с КазахстаномНа встрече с членами Правления Национального банка в рамках принятия кадровых решений Глава государства заявил, что банковская система – один из ключевых элементов экономической безопасности страны, и особенно это ощущается в период текущего мирового кризиса.
Новый посол Беларуси в США планирует в августе отбыть в Вашингтон
Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно
– Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, – отметил Президент Беларуси.
Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсовВ Беларуси в январе – июне введено в эксплуатацию 1,774 млн кв. м жилья. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Организации всех форм собственности построили 20,7 тыс. квартир. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 38,4% от общего объема введенного в строй жилья.
Президент о либерализации финансового рынка: послабления – это не вседозволенность
ЭКОНОМИКА
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно – с 170,6 тыс. га. По данным Минсельхозпрода на 20 июля, намолочено 359,5 тыс. тонн озимого рапса. Завершается уборка озимой сурепицы на зерно. Лен вытереблен на 10,14 тыс. га (20,8% от уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 607,1 тыс. га (74,2% от плана). Подробнее – в нашей новости.
На Брестчине началась массовая жатва. Каждодневному росту темпов уборки благоприятствует жаркая и преимущественно сухая погода, установившаяся в последние дни. Закончив уборку озимого ячменя, сельхозпредприятия продолжают обмолачивать рапс, яровой ячмень, овес, пшеницу, рожь, зернобобовые и другие культуры.
АПК Минщины существенно наращивает объемы основной продукции животноводства. В первом полугодии аграрии области произвели продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 1760,4 млн рублей. За этот же период выращено 260,7 тыс. тонн основных видов скота и птицы, что составляет 106,8% к уровню прошлого года. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 247,1 тыс. тонн, или 107,6%.
Госстандарт с начала года включил около тысячи товаров в реестр опасной продукции. Она запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси. Также отменено около 600 документов об оценке соответствия (сертификаты, декларации) – это на 99,9% продукция, которая поступает по импорту.
Правительство назначило нового зампреда "Беллегпрома". Максим Бухал окончил Белорусский государственный экономический университет. До назначения на должность замглавы "Беллегпрома" зaнимал пост начальника упрaвления экономики администрaции Московского района Минска.
ОБЩЕСТВО
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего специалисты провели 1 199 317 тестов.
Заместитель главного врача Бобруйской станции скорой помощи: люди ценят сложную работу бригад скорых. Как рассказала Наталья Вежновец, среди сотрудников скорой нет случайных людей: "Работа всегда стрессовая. Именно мы – своеобразный первый рубеж в обороне здоровья наших жителей".
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов. В этом году испытание проходило 12 июля. Сдавать его планировали 17,2 тысячи абитуриентов. Из зарегистрированных не явились около 9,4%.
За прошлый год 1,2 миллиона белорусов путешествовали по стране. Кроме того, еще лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам. Сейчас в этой нише высокая конкуренция. Креатив, качество и услуги в комплексе – примеров, как угодить автотуристу, немало.
«Белавиа» выполнит рейс в Ташкент. Авиакомпания совершит возврат граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Рейс по возвращению граждан состоится 28 июля. Вылет по маршруту Минск – Ташкент – Минск запланирован на 20:10.
Строительство ТРЦ началось на месте бывшего Червенского рынка. В минувшем году облик здания был рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы. Инвестор планирует разместить в комплексе гипермаркет, специализированные магазины и объекты, детский центр с танцзалом и зонами активного отдыха, а также шестизальный кинотеатр, фитнес-центр и фуд-корт.
СПОРТ
Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа на новом биатлонном комплексе в Чаусах и станет первым стартом на этом стадионе. Первого августа в 11:00 пройдет торжественное открытие спортивного объекта. Что касается соревновательной части первого этапа, спортсмены определят лучших в гонках с массовым стартом и смешанных эстафетах.
Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси. "В 15 лет покорять 5,5 метра – это выдающийся результат. Мы будем рады стaновлению Матвея на международной арене под флагом Беларуси". Вадим Девятовский подчеркнул, что теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» признала лучшим игроком 18-го тура чемпионата страны атакующего полузащитника БАТЭ Павла Нехайчика. Борисовская команда, напомним, разобралась в Бресте с «Рухом» – 3:0. И Нехайчик оказался причастен ко всем трем голам в этой игре. На 20-й минуте он отличился сам, а на 6-й и 44-й ассистировал Бояну Настичу и Максиму Скавышу.
Завершился чемпионат Испании по футболу. Ярче всех с турниром попрощалась «Барселона», которая нокаутировала в гостях «Алавес» со счетом 5:0. «Реал», выходивший на игру последнего тура против «Леганеса» уже в статусе чемпиона, в отличие от «Барселоны», не смог завершить турнир на мажорной ноте – ничья 2:2. Кроме двух этих команд в следующий розыгрыш Лиги чемпионов квалифицировались «Атлетико» и «Севилья», набравшие по итогам турнира по 70 очков.
«Золотой мяч» не будут вручать впервые с момента основания премии. Из-за пандемии коронавируса отсутствуют справедливые условия для вручения приза. Отметим, что из-за COVID-19 были досрочно завершены только два топ-чемпионата – Франции и Нидерландов.
В МИРЕ
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
До сотни выросло число жертв наводнений в Индии. В результате проливных муссонных дождей вышла из берегов река Брахмапутра. В штате Ассам на северо-востоке Индии, по данным управления по борьбе со стихийными бедствиями, погибли 85 человек. Уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.
Наводнения привели к смерти 21 жителя Бангладеш. Опасная ситуация наблюдается в 18 из 64 административных округов страны. Стихия уже уничтожила дороги, посевы и множество населенных пунктов.
В Париж доставлены "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета. Летевший из Тегерана в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был сбит 8 января вскоре после вылета из столицы Ирана. Позже иранские военные признали, что самолет был сбит случайно, его приняли за крылатую ракету.
Создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни. Последнее время художник боролся с онкологическим заболеванием. Он рисовал для журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», создавал иллюстрации для книг «Три поросенка», «Праздник непослушания», «Вера и Анфиса» и других.
Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев. В мае в Израиле вновь стало увеличиваться количество диагностируемых ежедневных случаев инфицирования COVID-19. Для предупреждения распространения инфекции правительство еврейского государства приняло на прошлой неделе решение закрыть с 17 июля спортивные залы и фитнес-центры.
КУЛЬТУРА
Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием. "Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили Вам стать одним из выдающихся композиторов современности. Умение найти путь к сердцу слушателя явилось основой для создания музыки, ставшей классикой отечественного и мирового искусства", – говорится в поздравлении.
На 87-м году жизни скончался режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов. Боголюбов окончил Киевский государственный институт театральнoго искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Являлся постанoвщиком студии худoжественных фильмов твoрческого oбъединения «Экран». Известен как режиссер «Мелодии на два голоса», «Батальоны просят огня» и анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».
Неизвестный рассказ Хемингуэя перевели на белорусский язык. Завтра знаменитому американскому писателю исполнился бы 121 год. Сначала произведение было опубликовано в журнале The New Yorker, а недавно переведено Дарьей Литвиновой на белорусский язык.
Преподаватель БНТУ стал победителем международного фестиваля плакатов PlakatFest 2020. Первое место присуждено плакату Deurbanization Павла Кашевского, старшего преподавателя кафедры «Промышленный дизайн и упаковка» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ. Для участия в международном конкурсе было прислано 824 плаката из 36 стран мира.
МОЗАИКА ЖИЗНИ
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила интернет-пользователей. Индийский фотограф Сарош Лодхи выложил в своем аккаунте фотографию двух зебр и попросил пользователей ответить, какая из зебр на снимке впереди – левая или правая. Пользователи разошлись во мнениях, но большинство считает, что впереди все-таки левая зебра.
ПОГОДА
Теплая с кратковременными осадками и грозами погода ожидается в Беларуси в первой половине текущей недели. Подробный прогноз читайте на нашем сайте.
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