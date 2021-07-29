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Кадровый день у Президента: у «Керамина» и Белорусской нефтяной компании – новые генеральные директора

Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел ряд кадровых вопросов. Среди тех, кто получил новые должности, – руководители  предприятий.
 

В частности, гендиректором «Керамина» стал Дмитрий Петруша, который до этого был главой администрации Центрального района г. Минска, а Белорусскую нефтяную компанию возглавил Михаил Костечко, руководивший компанией «Трансхема» в Вильнюсе.

Глава государства отметил хорошую работу «Керамина», который он, кстати, не единожды посещал. При этом Президент обратил внимание на проблему:
 
– У нас есть ряд вопросов к руководителям, которые там работали, к управлению этим предприятием. Управление никакое. Исходя из прошлого года, мы видели ряд недостатков по тому, как вели себя отдельные работники… Все это зависит от нас, от управленцев. Поэтому я очень надеюсь, что, несмотря на свой возраст (новому руководителю «Керамина» 38 лет. – Прим. ред.) и то, что вы туда придете фактически как чужак (вы работаете в органах вертикали власти), я думаю, вы справитесь.
 
Президент подчеркнул, что если потребуется поддержка, она будет оказана, в том числе со стороны Правительства и города:
 
– Если какие-то вопросы – обращайтесь в Администрацию Президента напрямую, мы окажем поддержку, у меня это предприятие на контроле. Я все эти предприятия помню, многое мне пришлось там сделать по модернизации. Они делают хорошую продукцию, просто надо развернуться хорошенько,  занять свой рынок, и вы увидите потом огромный потенциал предприятия.
 
Александр Лукашенко заметил, что продукция предприятия сегодня крайне востребована, в том числе на внутреннем рынке.
 
– Хорошее предприятие, оно очень нужно. Совершенствовать надо новую продукцию, не отставать от моды. Работать там можно и нужно, – убежден Президент.
 
Что касается Белорусской нефтяной компании, Глава государства также обратил внимание на процессы, которые происходят там:
 
– Особенно в связи с этими «отморозками» на Западе. Я думаю, что нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке.
 
Белорусский лидер подчеркнул, что всегда делает ставку именно на государственные предприятия.
 
– Интересов там пересекается много, не дай бог вы не выдержите это. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию, – обратился Александр Лукашенко к Михаилу Костечко.

Фото: БЕЛТА
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Кадровый день у Президента: у «Керамина» и Белорусской нефтяной компании – новые генеральные директора
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