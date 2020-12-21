Руководитель ГТК, уполномоченный по делам религий и национальностей, местная власть и заместители министров: Лукашенко произвел кадровые назначения

Новый руководитель появился и у Березинского района. Председателем Березинского райисполкома согласован Денис Дишук, занимавший кресло первого зама председателя Столбцовского райисполкома. Александр Лукашенко напомнил, что Березинский район для него знакомый и родной, он его прекрасно знает. В свое время фактически строил мост через Березину.



– Очень важный район. Несмотря на то что лесистость его немалая, все-таки с точки зрения сельского хозяйства он перспективный. И может добавить Минской области в плане сельского хозяйства. Поэтому я вас убедительно прошу серьезно отнестись к работе в этом районе и не думать, что он не имеет какого-то значения. Очень важное – я не говорю о стратегическом – экономическое значение.





Сегодня также были назначены председатель Государственного таможенного комитета (им стал Владимир Орловский, который пошел на повышение с должности первого зама председателя ГТК) и уполномоченный по делам религий и национальностей (Александр Румак, бывший замминистра труда и социальной защиты). Президент пояснил:





– Две должности крайне важные для нас сегодня: в силу тех обстоятельств, которые разворачиваются в Беларуси, и в плане экономическом прежде всего, что касается Государственного таможенного комитета.





Александр Лукашенко рассказал, что тщательно подошел к подбору кандидатуры. На должность руководителя ГТК ему предлагали много вариантов, Владимир Орловский был одним из них, однако изначально Президент его отклонял. Впрочем, взвесив все, он определился с выбором:





– Меня удовлетворяет то (и склоняет к назначению вас председателем комитета), что вы профессионал. Очень серьезный профессионал. Даже, наверное, лучший в органах, несмотря на определенные нюансы. Я на данном этапе ими пренебрег, полагая, что вы сами разберетесь. Вы человек государственный, и никто не сказал мне, что вы где-то отступили от государственной линии. А это очень важно.

