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Руководитель ГТК, уполномоченный по делам религий и национальностей, местная власть и заместители министров: Лукашенко произвел кадровые назначения

Сегодня Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, изменения произошли  в  руководстве некоторых министерств. Также в стране новый уполномоченный по делам религий и национальностей.


Кадровые перестановки произошли  в Витебске. Президенту предложили такую ротацию – главу администрации Железнодорожного района города Юрия Панфилова поставить на должность руководителя Октябрьского района. В то же время первый замглавы последнего Алексей Героев занял бы кресло Панфилова.  

– А какой смысл? – справедливо поинтересовался Глава государства.

Ему доложили: Октябрьский район Витебска гораздо больше, соответственно, это более серьезный участок работы.

– Юрий Анатольевич, вы согласны на эту ротацию? В чем, с вашей точки зрения, смысл? – спросил Александр Лукашенко у назначенца.


В ответ услышал: район больше, объем промышленного производства выше. Поступило предложение, и Юрий Панфилов решил согласиться.

– Потому что нельзя было не согласиться? – уточнил Президент. – А вообще, если искренне, вы себя где бы больше видели? Я не думаю, что вы с энтузиазмом огромным восприняли эту ротацию по горизонтали.  

– Александр Григорьевич, другого не предлагали… – честно пояснил чиновник.

Александр Лукашенко обратился к Главе Администрации Президента Игорю Сергеенко, заметив, что подобная ротация была бы уместна, если бы назначенца отправляли в другой областной центр, а лучше в Минск:


– Возьмите на контроль его кандидатуру, и если Юрий Анатольевич согласится где-то работать в ближайшее время, значит, его надо на эту работу привлечь… Надо его продвигать на нормальные должности, притом, если он еще надежный человек, что немаловажно в наше время, – тем более.

Новый руководитель появился и у Березинского района. Председателем Березинского райисполкома согласован Денис Дишук, занимавший кресло первого зама председателя Столбцовского райисполкома. Александр Лукашенко напомнил, что Березинский район для него знакомый и родной, он его прекрасно знает. В свое время фактически строил мост через Березину.

 – Очень важный район. Несмотря на то что лесистость его немалая, все-таки с точки зрения сельского хозяйства он перспективный. И может добавить Минской области в плане сельского хозяйства. Поэтому я вас убедительно прошу серьезно отнестись к работе в этом районе и не думать, что он не имеет какого-то значения. Очень важное – я не говорю о стратегическом – экономическое значение.


Сегодня также были назначены председатель Государственного таможенного комитета (им стал Владимир Орловский, который пошел на повышение с должности первого зама председателя ГТК) и уполномоченный по делам религий и национальностей (Александр Румак, бывший замминистра труда и социальной защиты). Президент пояснил:

– Две должности крайне важные для нас сегодня: в силу тех обстоятельств, которые разворачиваются в Беларуси, и в плане экономическом прежде всего, что касается Государственного таможенного комитета.


Александр Лукашенко рассказал, что тщательно подошел к подбору кандидатуры. На должность руководителя ГТК ему предлагали много вариантов, Владимир Орловский был одним из них, однако изначально Президент его отклонял. Впрочем, взвесив все, он определился с выбором:

– Меня удовлетворяет то (и склоняет к назначению вас председателем комитета), что вы профессионал. Очень серьезный профессионал. Даже, наверное, лучший в органах, несмотря на определенные нюансы. Я на данном этапе ими пренебрег, полагая, что вы сами разберетесь. Вы человек государственный, и никто не сказал мне, что вы где-то отступили от государственной линии. А это очень важно.

Фото: БЕЛТА
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