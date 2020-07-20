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Кадровый день у Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы. 

Глава государства назначил:

Ледницкую Илону Александровну – заместителем Председателя Правления Национального банка;

Машнину Елену Николаевну – членом Правления Национального банка;

Горегляда Дениса Ивановича – членом Правления Национального банка;

Мурина Дмитрия Леонидовича – членом Правления Национального банка;

Евдоченко Андрея Александровича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;

Дапкюнаса Андрея Вадимовича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

Кравченко Олега Ивановича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;

Утюпина Павла Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;

Ермоловича Максима Леонидовича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;

Реуцкого Дмитрия Васильевича – заместителем председателя Комитета государственной безопасности;

Козыря Владимира Владимировича – начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Черткова Сергея Валерьевича – генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";

Гурьянова Александра Евгеньевича – первым заместителем министра иностранных дел;

Алейника Сергея Федоровича – заместителем министра иностранных дел;

Ткача Павла Николаевича – первым заместителем министра связи и информатизации;

Микуленка Дмитрия Михайловича – первым заместителем председателя Минского горисполкома;

Маслова Сергея Николаевича – заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Дедкова Николая Леонидовича – управляющим делами Могилевского облисполкома.

Фото: БЕЛТА
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