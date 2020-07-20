Кадровый день у Президента

Глава государства назначил:Ледницкую Илону Александровну – заместителем Председателя Правления Национального банка;
Машнину Елену Николаевну – членом Правления Национального банка;
Горегляда Дениса Ивановича – членом Правления Национального банка;
Мурина Дмитрия Леонидовича – членом Правления Национального банка;
Евдоченко Андрея Александровича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;
Дапкюнаса Андрея Вадимовича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
Кравченко Олега Ивановича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;
Утюпина Павла Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;
Ермоловича Максима Леонидовича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;
Реуцкого Дмитрия Васильевича – заместителем председателя Комитета государственной безопасности;
Козыря Владимира Владимировича – начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.
Президент также дал согласие на назначение:Черткова Сергея Валерьевича – генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
Гурьянова Александра Евгеньевича – первым заместителем министра иностранных дел;
Алейника Сергея Федоровича – заместителем министра иностранных дел;
Ткача Павла Николаевича – первым заместителем министра связи и информатизации;
Микуленка Дмитрия Михайловича – первым заместителем председателя Минского горисполкома;
Маслова Сергея Николаевича – заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Дедкова Николая Леонидовича – управляющим делами Могилевского облисполкома.
Фото: БЕЛТА
Лукашенко: с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами
Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов
Президент назначил нового заместителя Председателя и членов Правления Национального банка
Лукашенко: банки должны стать локомотивом инноваций
Президент о либерализации финансового рынка: послабления – это не вседозволенность
«Дело Белгазпромбанка» не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег
Лукашенко назначил новых послов в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане
Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно
Привлечение финансов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность: посол Беларуси в США рассказал о приоритетных задачах
Президент согласовал кадровые назначения в органах республиканской и местной власти
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе национальной безопасности