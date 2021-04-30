Кадровые решения Президента: какие задачи поставлены перед новыми управленцами

Жить и работать по закону и справедливостиПод занавес рабочей недели Глава государства рассмотрел кадровые вопросы. В большей степени обновления коснулись системы органов внутренних дел, местной вертикали власти и СМИ. В каждой сфере – своя специфика работы. Но ее общий принцип остается неизменным для всех руководителей. Александр Лукашенко нацеливает каждого из них быть ближе к людям и не забывать о тех ошибках и недостатках, которые у нас были:
- Забудем - повторится снова. Поэтому руку надо держать на пульсе.
Откровенный разговорПервыми в кабинет Президента пригласили новых начальников УВД в Минской, Брестской и Гродненской областях. Естественно, каждый из кандидатов прошел тщательную проверку, прежде чем быть представленным на высокую должность. Тем не менее Александр Лукашенко задает вопрос Государственному секретарю Совета Безопасности Александру Вольфовичу:
- Насколько вы погрузились в изучение кандидатур и насколько уверены в том, что мы правильно поступаем?
-С каждым из кандидатов была личная беседа моя, Главы Администрации Президента. Уверен в каждом из этих офицеров.
- Как ты можешь быть уверен, если с ними не работал, не служил, - возразил Глава государства.
- Я изучал, беседовал, - пояснил Александр Вольфович. – С генерал-майором Астрейко сталкивался по службе, находясь на должности начальника Генштаба, работая в Брестском регионе.
- А какие недостатки у кандидатов на эти должности? Не могут же быть люди идеальными, – поинтересовался Президент.
- Идеальных людей не бывает, у каждого есть свои моменты, - согласился Госсекретарь Совета Безопасности. - Но каждый принципиальный, грамотный, способен принимать решения, самостоятельно работать. Недостатков, которые будут, на мой взгляд, противоречить исполнению их обязанностей, не выявили. Мнение совпало и у меня, и у генерала Сергеенко (Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента. – Прим. ред.).
И все же Александр Лукашенко, казалось, хотел получить еще больше информации, а потому обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову с вопросом, знает ли он лично этих людей.
- Так точно. В каждом из этих офицеров я уверен, со всеми работал на земле, не только в должности министра внутренних дел…
- То есть своих подтягиваешь? - спросил Президент.
- Никак нет. Люди действительно надежные, я в них уверен. Это не просто слова.
Отвечая на вопрос о недостатках, министр признал, что есть особенности характера. К примеру, прозвучало, что Александр Астрейко бывает мягковат в принятии решений по отношению к подчиненным. Но это, мол, не мешает, а, наоборот, в определенных моментах сплачивает коллектив.
- Но генералы мягкими не должны быть, - отреагировал Президент.
Тут уже был вынужден вступить в диалог Александр Астрейко, подчеркнув, что решения он старается принимать с учетом всех обстоятельств:
- Считаю, что данная политика правильная, потому что, даже принимая непопулярные решения, можно смело смотреть людям в глаза. И никаких обид, никакой вины за собой не вижу, руководствуясь только законом и справедливостью.
Решения должны выполнятьсяВ этом, собственно, и заключается главная задача сотрудника органов внутренних дел - обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан на основе закона и справедливости. То, о чем всегда говорил Александр Лукашенко. Повторил и сейчас:
- Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри (складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя), да и внешне. Вы видите, что происходит.
По словам Президента, одно дело работать заместителем и совсем другое - возглавлять в это непростое время коллективы:
- Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения - это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко.
-Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна, интересы пересекаются) - вот это вопрос.
Беседуя с офицерами и генералами, Александр Лукашенко призвал их и руководство МВД в целом делать выводы из происходящих в стране событий:
- Мы же не будем замалчивать, что и в Бресте у нас хватало проблем, и в Гомеле были проблемы. И сейчас они есть, особенно по линии криминальной милиции… Это мне губернатор проговорился, потом я начал, как у вас принято, копать глубже. Оказывается, воровали скот и списывали на падеж.
По словам Президента, сейчас милиция и прокуратура этим вопросом занимаются:
- Надо посмотреть вообще по стране. Это что за рыночные отношения? Жестоко к этому вопросу надо подходить. Конечно, мы немного ослабили контроль за ситуацией внутри страны по отдельным вопросам в связи с тем, что вы были отвлечены на все разборки политического характера. Тем не менее это вопрос номер один, от него отступать нельзя.
Особое внимание Глава государства обратил на необходимость соблюдения закона и этических норм самими сотрудниками милиции. Отдельно указал на недопустимость коррупционных проявлений:
- Встречайтесь с кем хотите, у вас работа такая. Ходите, как я часто говорю, в баню с кем хотите. Но руки должны быть чистыми. Они (оппоненты власти. – Прим. ред.) сейчас пошли работать по высшим должностным лицам, чтобы где-то «замазать», особенно высшее руководство и МВД, и КГБ, и армии. Поэтому будьте поаккуратнее, потому что скрыть ничего невозможно. Вы это не хуже меня должны понимать и знаете. Невозможно скрыть ничего. Просто вопрос времени - рано или поздно. И уважайте людей, поближе к людям.
Новый уровень безопасности
Действительно, вторая половина прошлого года оказала определенное влияние на оперативную обстановку в стране в целом, отметил в разговоре с журналистами начальник управления внутренних дел Минского облисполкома Александр Астрейко. Но пришла пора возвращаться к нормальной жизни:
- Глава государства поручил в настоящий момент больше обратиться к общей профилактике и коснуться задач, стоявших до августа 2020 года. Это в том числе обеспечение экономической безопасности, снижение общего уровня административных правонарушений.
Благодаря своевременным мерам реагирования, принятым после августа и в конце прошлого года, почти все «протестуны» поняли, что жить строго по закону в итоге проще, удобнее и спокойнее.
– А у милиции есть возможность планомерно проводить оперативно-разыскные и общепрофилактические мероприятия не просто по стабилизации обстановки, а по наведению дальнейшего порядка, - добавил Александр Астрейко.
Что касается протестов, в этом плане Витебская область была чуть спокойнее, а Гродненская – активнее. Новый начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков говорит об этом со знанием дела, как раз служил на Витебщине:
- Поставлена основная задача – обеспечение общественной безопасности наших граждан, охрана жизни и здоровья людей, которые проживают на той или иной территории. Нет разницы, Витебская или Гродненская область. Для нас все граждане равны.
Равно для всех и киберпространство. Кстати, именно туда сегодня перемещается преступность из реальной жизни. Для борьбы с такими нарушениями созданы соответствующие подразделения, проинформировал Дмитрий Резенков:
– Если преступления по линии уголовного розыска снижаются (например, в Витебской области на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то количество киберпреступлений увеличилось в разы. Мы обеспечиваем противодействие в этой плоскости уже на новом уровне.
Люди от землиНазначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов не обошлось без беседы с каждым из кандидатов. Политика политикой, но как всегда весной речь зашла о ситуации в сельском хозяйстве. Назначенный на должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый признался: работать всегда есть над чем.
– Закончил там посевную? – уточнил Глава государства.
Юрий Валеватый сообщил, что ранние яровые зерновые отсеяны, посеяно 35 процентов площадей кукурузы. Он констатировал, что состояние посевов сегодня оставляет желать лучшего: возобновление периода вегетации отстает на три недели по сравнению с прошлым годом. Дождей в районе в последние дни не было, но в целом влаги достаточно, чтобы не опасаться за будущий урожай.
– Конечно, вегетация идет сложнее. Но здесь идеально – смотрю, даже ночью прошли дожди. Вообще развитие хорошее посевов, – отметил Александр Лукашенко. Он добавил, что растения должны выдержать отдельные весенние подмерзания.
Впрочем, поговорка «что посеешь, то и пожнешь» верна не только для сельского хозяйства, но и для политики. Обращаясь к новым руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, Президент подчеркнул:
– Вы люди от земли, многому нас жизнь научила, особенно в конце последнего года. Поэтому выводы мы должны все сделать из того, что произошло. Я вот только что генералам говорил: хорошо, что это случилось. Мы знаем, кто есть кто, с кем можно работать, с кем нельзя. И сами можем сделать определенные выводы на будущее. Потому что недостатков и у всех нас хватало. Надо обратить на это внимание.Александр Лукашенко попросил вновь назначенных руководителей обратить внимание на поддержание порядка и общественного спокойствия в Гродно (как спустя минуту выяснится, просьба эта, в принципе, уже выполнена). Напомним, в западном регионе несколько «новеньких» - начальник УВД, первый зампред и управляющий делами облисполкома, глава администрации района.
– А вообще ситуация? С твоей точки зрения – опытного человека? – обратился Александр Лукашенко к главе администрации Ленинского района Гродно Игорю Бобырю.
- Стабилизировалась, – однозначно ответил тот.
- То есть опасений не вызывает?
– У меня нет. Я вижу, что уже пошло (несанкционированные акции. – Прим. ред.) очень резко на спад.
Каждый район хорош по-своемуЕсли у Гродненской области впереди достижение амбициозных целей, то для Минской главное - не начать почивать на лаврах. Один из лидирующих регионов производит четверть всей сельскохозяйственной и почти 19 процентов промышленной продукции страны. Так что текущая ситуация в области нормальная, заявил журналистам заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко:
- Нужно работать, не расслабляться.
В Минской области есть регионы – промышленные драйверы, районы с развитой аграрной сферой и регионы, привлекательные туристическим потенциалом. На сильные стороны каждой местности и будут делать упор, добавил новый зампред:
– Все это должно быть нацелено на достижение главной задачи – повышение качества жизни наших людей. Выровнять уровень жизни в разных районах не только можно, но и нужно.В частности, необходимо приближать качество жизни сельского населения к городскому. А для этого нужно правильно и рационально направлять государственные ресурсы. Правильно – это значит в районы, отдаленные от столицы (ближе к Минску инвестор придет сам), с меньшим трудовым потенциалом или менее развитой инфраструктурой.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы
Глава государства назначил:
Астрейко Александра Вячеславовича - начальником управления внутренних дел Минского облисполкома
Шуляковского Олега Николаевича - начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома
Резенкова Дмитрия Юрьевича - начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома
Гусаченко Сергея Александровича - первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании
Примшица Дмитрия Витольдовича - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
Президент также дал согласие на назначение:
Валеватого Юрия Николаевича - первым заместителем председателя Гродненского облисполкома
Курленко Дениса Николаевича - заместителем председателя Минского облисполкома
Захарчука Дмитрия Ивановича - председателем Вороновского райисполкома
Бобыря Игоря Михайловича - главой администрации Ленинского района г. Гродно
Бурака Александра Андреевича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации
Савчука Виктора Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Белостоке (Республика Польша)
Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области
Курмана Ивана Ивановича - управляющим делами Гродненского облисполкома.
Фото: БЕЛТА