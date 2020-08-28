Кадр, который называли символом террора, оказался очередным фейком

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Фото: Василий Федосенко / ReutersНакануне в интернете опубликовано интервью с пострадавшим, в котором он заявляет: ни слова правды в словах сотрудника внутренних войск нет. А главным образом молодой человек упирает на то, что был в тот вечер трезв. Авторы материала даже продемонстрировали документ из больницы, подтверждающий слова героя.Однако в распоряжении телеканала оказался выписной эпикриз пациента. Заключение врача: однозначное алкогольное опьянение.Подробности - в видеоматериале.