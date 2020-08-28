На днях в телеграм-каналах появилось интервью сотрудника внутренних войск, поневоле ставшего главным героем одного из самых известных фото августа. Кадр,который называли едва ли не символом террора, по факту оказался очередным фейком белорусского протеста, сообщает телеканал Беларусь 1. Лежащий на земле мужчина, по словам правоохранителя, потерял сознание, а толпа, стоящая неподалеку, мешала оказать пострадавшему помощь.
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Накануне в интернете опубликовано интервью с пострадавшим, в котором он заявляет: ни слова правды в словах сотрудника внутренних войск нет. А главным образом молодой человек упирает на то, что был в тот вечер трезв. Авторы материала даже продемонстрировали документ из больницы, подтверждающий слова героя.
Однако в распоряжении телеканала оказался выписной эпикриз пациента. Заключение врача: однозначное алкогольное опьянение.
Подробности - в видеоматериале.
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Кадр, который называли символом террора, оказался очередным фейком
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