Качество воздуха в крупных городах Брестчины экологи оценивают как хорошее и очень хорошее

Качество атмосферного воздуха в городах Брест, Барановичи и Пинск оценивается экологами в основном как хорошее и очень хорошее. Доля периодов с умеренным и удовлетворительным качеством воздуха в 2020 году была незначительна, с плохим и очень плохим – отсутствовала. Об этом sb.by сообщил заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.
Фото из архива БЕЛТА
На Брестчине в полном объеме выполнен целевой показатель по снижению в 2020 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, добавил Сергей Шилинчук:
– Объем сокращенных выбросов загрязняющих веществ составил почти 977 тонн. Снижение достигнуто за счет строительства и реконструкции газоочистных установок, модернизации производств. Автоматизированными системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) оснащены 12 источников выбросов. В 2020 году установлены 4 АСК на Жабинковском сахарном заводе, Лунинецкой ТЭЦ, две системы – на филиале «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».
В Брестской области проводится работа по уменьшению выбросов от мобильных источников. К слову, с учетом этого показателя брестское предприятие «Транзит» ООО заняло первое место на республиканском этапе конкурса на лучшую автотранспортную организацию.
Продолжается создание государственной зарядной сети: всего работают 24 станции для зарядки автомобилей, из них в 2020 году введены в эксплуатацию 7.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата десять городов и районов области присоединились к международной инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии».
Вместе с тем в 2020 году за нарушения законодательства по охране атмосферного воздуха сотрудниками Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды составлено 67 административных протоколов, наложены административные взыскания на сумму более 31 тыс. рублей.
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Качество воздуха в крупных городах Брестчины экологи оценивают как хорошее и очень хорошее
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