Качество воздуха в крупных городах Брестчины экологи оценивают как хорошее и очень хорошее

Фото из архива

БЕЛТА

На Брестчине в полном объеме выполнен целевой показатель по снижению в 2020 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, добавил Сергей Шилинчук:В Брестской области проводится работа по уменьшению выбросов от мобильных источников. К слову, с учетом этого показателя брестское предприятие «Транзит» ООО заняло первое место на республиканском этапе конкурса на лучшую автотранспортную организацию.Продолжается создание государственной зарядной сети: всего работают 24 станции для зарядки автомобилей, из них в 2020 году введены в эксплуатацию 7.Во исполнение Плана мероприятий по реализации положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата десять городов и районов области присоединились к международной инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии».Вместе с тем в 2020 году за нарушения законодательства по охране атмосферного воздуха сотрудниками Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды составлено 67 административных протоколов, наложены административные взыскания на сумму более 31 тыс. рублей.