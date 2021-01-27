Правительство России поручило Минтрансу подписать соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ, передает ТАСС со ссылкой на сведения, размещенные на официальном портале правовой информации.
– Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера, – сообщается в документе.
Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021–2023 годах.
Фото: БЕЛТА
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Кабмин России поручил подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ
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