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Кабинет КТ заработал в Кобрине

С сегодняшнего дня в Кобринской ЦРБ заработал новый аппарат компьютерной томографии. Его медучреждение получило первым в области – еще  30 декабря. Установка и монтаж оборудования заняли чуть больше месяца. Первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк подчеркнул, что новый компьютерный томограф закуплен по линии Министерства здравоохранения Республики Беларусь в целях борьбы с COVID-19 за счет займа Международного банка реконструкции и развития. Под кабинет компьютерной томографии в Кобринской ЦРБ отведено помещение на первом этаже рядом с рентген-кабинетом. Из местного бюджета выделили около  600 тысяч рублей  на подготовку кабинета КТ. В среднем за час на аппарате могут пройти диагностику 4–5 человек. Планируется, что в Кобринской ЦРБ кабинет КТ будет работать в две смены. Заведующая рентгенологическим отделением Кобринской ЦРБ  Светлана Яковчук рассказала:


– Мы очень ждали этого события. Аппарат открывает большие возможности в уточнении и постановке диагноза на начальном этапе. Компьютерный томограф позволяет увидеть весь организм человека: головной мозг, органы грудной и брюшной полости, конечности. Врач может послойно увидеть каждый участок исследуемой области, более точную локализацию повреждений. Особенно важен аппарат в пандемию. КТ помогает поставить диагноз на ранней стадии заболевания. На обычной рентгенограмме мы иногда не видим изменений. 




В Кобринском районе проживает свыше 82 тысяч человек, и для больницы назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Пациентов из Кобринского района на подобные исследования направляли в Дрогичин и Брест.  


Кстати, в Брестскую область по проекту экстренного реагирования на COVID-19 поступили три компьютерных томографа. Аппараты закупили для Столинской, Кобринской и Березовской райбольниц. В первом квартале ожидаются поставки еще двух новых КТ-аппаратов – в Барановичский онкологический диспансер и Пинскую центральную больницу. 
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Фото: Павел БОГУШ
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