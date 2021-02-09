Кабинет КТ заработал в Кобрине

В Кобринском районе проживает свыше 82 тысяч человек, и для больницы назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Пациентов из Кобринского района на подобные исследования направляли в Дрогичин и Брест.Кстати, в Брестскую область по проекту экстренного реагирования на COVID-19 поступили три компьютерных томографа. Аппараты закупили для Столинской, Кобринской и Березовской райбольниц. В первом квартале ожидаются поставки еще двух новых КТ-аппаратов – в Барановичский онкологический диспансер и Пинскую центральную больницу.