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Кабинет компьютерной томографии открылся в 5-й горбольнице Минска

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, это первый из 10 компьютерных томографов, которые установят в ближайшее время в учреждениях здравоохранения столицы:

– Парк оборудования КТ постоянно пополняется. Сегодня мы открываем в Минске первый из 10 компьютерных томографов, которые поставляются в рамках личной договоренности Главы нашего государства и Михаила Гуцериева. Компания "Славкалий" оказала спонсорскую помощь, и все 10 аппаратов уже поступили в страну, причем три из них уже находятся на этапе монтажа, еще четыре на складе "Белмедтехники". Два аппарата будут установлены в стационарных учреждениях, еще восемь – в консультативно-поликлинических отделениях. Это тоже знаковое событие. Мы существенно повышаем возможности наших амбулаторных учреждений, чтобы оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. И это еще один шаг, чтобы сделать наши поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами и выполнить поручение Президента, что наши врачи должны работать на самом современном оборудовании. Это аппараты последнего поколения с большим набором функций, причем здесь предусмотрены разные комплекты: в аппаратах для клиники есть специальное программное обеспечение для оказания помощи по неврологии и нейрохирургии, а в аппаратах для поликлиник – базовое программное обеспечение. Такой подход позволит рационально использовать оборудование и загружать специализированное стационарное звено только в тех случаях, когда поликлиника справится сама не может и требуется более высокий уровень оснащения.

Министр также отметил, что еще 20 компьютерных томографов будут закуплены для регионов, соответствующий договор подписан со Всемирным банком. Задача – сделать современную медпомощи доступной для каждого жителя страны.  

Александр Катлинский, заведующий отделением КТ и МРТ 5-й городской клинической больницы, поделился подробностями:

– Во время реконструкции больницы нами получен компьютерный томограф Siemens. Это большой шаг вперед в медицинской технике. Компьютер новейший, он  только в 2020 году стал на производство, программное обеспечение этого же года. Технические характеристики тоже впечатляют: 128 срезов он может давать, двухфокусная трубка, 40 различных программ. Исследования охватят весь спектр заболеваний, которые у нас находятся на лечении, и наши диагностические возможности очень расширятся. 

Специалист объяснил, что раньше приходилось работать на 32 и 64 срезах – это толщина, с которой проходит сканирование тела пациента. Грубо говоря, толщина слоя, который проходит за один оборот. На одном и том же органе раньше делали 32 среза толщиной 10 миллиметров, теперь толщина срезов резко уменьшилась, а чем тоньше срез, тем больше врачи видят. Речь идет о неврологических болезнях. По неотложной помощи в 5-ю больницу поступают пациенты с черепно-мозговыми травмами, а также на стационарном лечении находятся люди с заболеваниями позвоночника, при необходимости здесь смогут также посмотреть коленные суставы, лучезапястные, голеностопные, брюшную полость и полость малого таза. Одними из первых будут обследованы пациенты с Covid-19. Аппарат будет полностью загружен.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран подтвердил, что на данный момент в городе действует 18 аппаратов КТ, но при усиленной нагрузке образовывалась очередь из пациентов. Город в минимальные сроки организовал работу по подготовке помещений для установки оборудования, и нет причин сомневаться, что все 10 аппаратов КТ будут установлены в медучреждениях Минска к середине августа. Всего же за пять лет в систему здравоохранения столицы бюджет города вложил более 400 миллионов долларов.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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