Кооператоры поздравили воспитанников Каменской государственной вспомогательной школы-интерната

От имени многотысячной команды кооператоров управляющий делами Белкоопсоюза Сергей Красовский пожелал ребятам реализации самых смелых замыслов, педагогам – вдохновения и сил, а всем вместе – крепкого здоровья и простого человеческого счастья. Привезли и подарки: школе – сертификат на полторы тысячи рублей для приобретения звукового оборудования и музыкальной аппаратуры, деткам – сладости, канцелярские принадлежности и одежду.Помощь школе и ее воспитанникам кооператоры оказывают уже четверть века. Только за последние пять лет – примерно на 75 тысяч рублей. И это не считая того, что собирают по личной инициативе работники аппарата управления, предприятий и организаций системы – ту же одежду, например.Через четыре года школе исполнится полстолетия, но так не скажешь – выглядит молодо и свежо. В окнах (пока еще, правда, не во всех) – современные стеклопакеты. В спальнях – уют, поддерживаемый стараниями самих же ребят, которые мастерски шьют и шторы, и постельные принадлежности. В учебных аудиториях – царство современной техники, а санузлы с душевыми – и вовсе премиум-класс. К нынешнему учебному году обновили крыльцо, другие элементы фасада и входной группы, отремонтировали и заново оборудовали игровую комнату. На следующий год, отмечает директор школы Наталья Михайлова, запланировали еще один серьезный шаг – пришло время осовременить фойе.Хорошо обеспечен не только быт. За организацию кружковой работы школа награждена дипломом Министерства образования I степени. На «ты» ребята и со спортом – показывают класс в шашках, мини-футболе, легкой атлетике. Сильны в художественном творчестве: регулярно принимают участие в конкурсах регионального и республиканского уровня. С «Вясёлкавага карагода», например, постоянно привозят награды высокой пробы.В мастерских – тоже серьезные достижения. У мастера производственного обучения высшей категории Елены Логвиновой, учителя обслуживающего труда, за плечами 26 лет в сфере профтехобразования, в школе же работает всего четыре месяца. Признается: не ожидала такого уровня профкомпетентности ребят – напомним, с особенностями психофизического развития:Не менее показательно и то, что, нуждаясь в опеке взрослых, ребята стараются опекать других: оказывают посильную помощь ветеранам, одиноким и престарелым жителям окрестных деревень, ухаживают за памятниками воинам-освободителям в деревне Слободка и погибшим жителям в деревне Затишье.Тем временем на утреннике веселому празднованию всячески мешает Снежная королева: заколдовала не только елку, которая никак не может заиграть огоньками, но даже сказки – чтоб учили плохому. Благодаря взявшимся за дело ребятам и поспешившим к ним на помощь Деду Морозу со Снегурочкой все вражьи козни удалось преодолеть. Так и в жизни: если дети и взрослые вместе, у любой истории будет счастливая развязка. Обязательно.Фото: Виталий Ефименко и пресс-секретарь Белкоопсоюза Татьяна Ляшкевич