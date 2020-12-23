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  2. Кооператоры поздравили воспитанников Каменской государственной вспомогательной школы-интерната

Кооператоры поздравили воспитанников Каменской государственной вспомогательной школы-интерната

С добрым настроением
В новый год шагни,
Для тебя счастливыми
Будут пусть все дни!

Такими словами приветствует празднично украшенное фойе Каменской государственной вспомогательной школы-интерната. Гостей много, двери в буквальном смысле не закрываются. Даже пандемия не в состоянии нарушить многолетнюю сердечную традицию – добро, как известно, на карантин не уходит. Меж тем меры безопасности приняты серьезные.


От имени многотысячной команды кооператоров управляющий делами Белкоопсоюза Сергей Красовский пожелал ребятам реализации самых смелых замыслов, педагогам – вдохновения и сил, а всем вместе – крепкого здоровья и простого человеческого счастья. Привезли и подарки: школе – сертификат на полторы тысячи рублей для приобретения звукового оборудования и музыкальной аппаратуры, деткам – сладости, канцелярские принадлежности и одежду.

Помощь школе и ее воспитанникам кооператоры оказывают уже четверть века. Только за последние пять лет – примерно на 75 тысяч рублей. И это не считая того, что собирают по личной инициативе работники аппарата управления, предприятий и организаций системы – ту же одежду, например.


Через четыре года школе исполнится полстолетия, но так не скажешь – выглядит молодо и свежо. В окнах (пока еще, правда, не во всех) – современные стеклопакеты. В спальнях – уют, поддерживаемый стараниями самих же ребят, которые мастерски шьют и шторы, и постельные принадлежности. В учебных аудиториях – царство современной техники, а санузлы с душевыми – и вовсе премиум-класс. К нынешнему учебному году обновили крыльцо, другие элементы фасада и входной группы, отремонтировали и заново оборудовали игровую комнату. На следующий год, отмечает директор школы Наталья Михайлова, запланировали еще один серьезный шаг – пришло время осовременить фойе.

Хорошо обеспечен не только быт. За организацию кружковой работы школа награждена дипломом Министерства образования I степени. На «ты» ребята и со спортом – показывают класс в шашках, мини-футболе, легкой атлетике. Сильны в художественном творчестве: регулярно принимают участие в конкурсах регионального и республиканского уровня. С «Вясёлкавага карагода», например, постоянно привозят награды высокой пробы.


В мастерских – тоже серьезные достижения. У мастера производственного обучения высшей категории Елены Логвиновой, учителя обслуживающего труда, за плечами 26 лет в сфере профтехобразования, в школе же работает всего четыре месяца. Признается: не ожидала такого уровня профкомпетентности ребят – напомним, с особенностями психофизического развития:

– Добрые и заинтересованные, всегда говорят спасибо за урок. При этом невероятно трудолюбивые. Участвовали мы не так давно в программе вторичной занятости – отшивали по соцзаказу постельные принадлежности. Сели за швейные машины и мальчики, многие впервые. И приятно удивили. Например, семиклассник Максим Шульга буквально за три дня вышел на идеальную строчку.


Не менее показательно и то, что, нуждаясь в опеке взрослых, ребята стараются опекать других: оказывают посильную помощь ветеранам, одиноким и престарелым жителям окрестных деревень, ухаживают за памятниками воинам-освободителям в деревне Слободка и погибшим жителям в деревне Затишье.

Тем временем на утреннике веселому празднованию всячески мешает Снежная королева: заколдовала не только елку, которая никак не может заиграть огоньками, но даже сказки – чтоб учили плохому. Благодаря взявшимся за дело ребятам и поспешившим к ним на помощь Деду Морозу со Снегурочкой все вражьи козни удалось преодолеть. Так и в жизни: если дети и взрослые вместе, у любой истории будет счастливая развязка. Обязательно.

Фото: Виталий Ефименко и пресс-секретарь Белкоопсоюза Татьяна Ляшкевич
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