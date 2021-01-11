По информации астрономов, в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5, передает РИА Новости со ссылкой на сайт лаборатории реактивного движения НАСА.
Астероид 2020 WU5 заметили 29 ноября прошедшего года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря добавили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).
Астероид относится к группе "аполлонов" – околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. Согласно данным ученых, его диаметр равняется от 0,5 до 1,1 километров.
2020 WU5 пролетит по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей будет в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездных величин, а угловая скорость – 33,4 угловых секунд в минуту. В этот период времени астероид будет пролетать на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.
Благоприятные условия для наблюдения сложатся в средних широтах Северного полушария. Наблюдать за небесным телом можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.
Хотя астероид переместится достаточно далеко от Земли, его отнесли к потенциально опасным.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1232
К Земле приближается потенциально опасный астероид
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter