К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научно-исследовательский центр НАСА JPL.
Фото носит иллюстративный характер
По подсчетам ученых, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.
Кроме того, в этот день мимо планеты также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.
К слову, в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, которые имеют диаметр 10 и 61 метр соответственно.
Фото: pixabay.com
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К Земле приближается астероид размером со стадион
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