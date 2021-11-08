К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню

Согласно данным NASA, объект относится к потенциально опасному.Длина небесного тела составляет 330 метров. К слову, высота Эйфелевой башни достигает 300.Отмечается, что в следующий раз астероид окажется настолько же близко к Земле лишь в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, будет около 2,6 миллиона километров.