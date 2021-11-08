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К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле 11 декабря и пролетит на расстоянии около 3,9 миллиона километровот планеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Согласно данным NASA, объект относится к потенциально опасному.

Длина небесного тела составляет 330 метров. К слову, высота Эйфелевой башни достигает 300.

Отмечается, что в следующий раз астероид окажется настолько же близко к Земле лишь в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, будет около 2,6 миллиона километров.
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