К трудовому лету готовы. В Минске студотрядам вручили направления на работу

Напутствуя ребят,отметил, что студотрядовское движение сегодня очень актуально:На торжественной церемонии в парке Победы собрались более двух тысяч бойцов. В их числе Александра Кондратович. На это лето у второкурсницы Белорусского государственного технологического университета большие планы: набраться сил перед новым учебным годом и поработать в составе молодежного производственного трудового проекта «Атлант–2021»:К насыщенному лету готовятся и отряды Белорусского государственного университета, всего их в вузе около десяти, говоритВ прошлом году сам Никита трудился в составе сельскохозяйственного отряда. На третий трудовой семестр – 2021 у студента 3-го курса факультета географии и геоинформатики другие планы, но не менее важные: