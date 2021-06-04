В Минске студенческие отряды получили путевки третьего трудового семестра – 2021. Впереди их ждут новые знакомства и незабываемые впечатления от совместного труда и отдыха.
Напутствуя ребят, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев отметил, что студотрядовское движение сегодня очень актуально:
– Ежегодно по запросам и предложениям студентов мы создаем отряды, которые оказывают посильную помощь в развитии предприятий, организаций. Важно то, что многие из вас продолжают на практике осваивать получаемые специальности, а некоторые знакомятся со смежными профессиями.
На торжественной церемонии в парке Победы собрались более двух тысяч бойцов. В их числе Александра Кондратович. На это лето у второкурсницы Белорусского государственного технологического университета большие планы: набраться сил перед новым учебным годом и поработать в составе молодежного производственного трудового проекта «Атлант–2021»:
– Участвовала в проекте в прошлом году, опыт оказался интересным, поэтому решила повторить. Под руководством мастеров буду собирать морозильные камеры.
К насыщенному лету готовятся и отряды Белорусского государственного университета, всего их в вузе около десяти, говорит комиссар штаба трудовых дел БГУ Никита Килиогло:
– Студентов, желающих провести лето с пользой, оказалось более 400. Практически всех удалось трудоустроить.
В прошлом году сам Никита трудился в составе сельскохозяйственного отряда. На третий трудовой семестр – 2021 у студента 3-го курса факультета географии и геоинформатики другие планы, но не менее важные:
– Буду координировать работу отрядов университета. По итогам двух прошлых лет наш штаб трудовых дел признавали лучшим в городе. Надеюсь, что и в этот раз окажемся в топе.
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К трудовому лету готовы. В Минске студотрядам вручили направления на работу
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