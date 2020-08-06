За первое полугодие 2020 года выписано 5 558 555 электронных рецептов, передает БЕЛТА.

К системе "Электронный рецепт" подключены 599 учреждений здравоохранения. Такую информацию сообщили в Министерстве связи и информатизации, комментируя реализацию Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы.

По проекту "Электронная школа" разработано программно-методическое обеспечение республиканской информационно-образовательной среды – основы для формирования единого информационного пространства отрасли образования. Компьютерное оборудование получили школы Оршанского района.

Разработан единый реестр лицензий. С 1 июля 2020 года сведения из него предоставляются в виде электронной услуги на едином портале электронных услуг.