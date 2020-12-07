К Рождеству в Большом театре поставят «Пиноккио» Глории Бруни

Владимир Оводок – витебчанин, выпускник Белорусской академии музыки, ученик трех блистательных дирижеров (Геннадия Проваторова, Юрия Симонова и Риккардо Мути). У него за плечами четыре постановки на знаменитом оперном фестивале в итальянской Равенне. Его «Кармен» попала в десятку лучших оперных спектаклей 2019 года по версии журнала OperaClick. Но в белорусском Большом он человек новый, работает дирижером меньше года. «Пиноккио» – его первая постановка на отечественной сцене.Может быть, проще и удобнее было поставить классику. То, что уже пройдено с великими учителями, портреты которых висят у него в кабинете. Но работа с живым композитором – это особенное и редкое в опере счастье. Особенно с таким, как Глория Бруни, которая не только яркий сочинитель, но еще и скрипачка, и оперная певица. 25 апреля 2014 года в полоцком Софийском соборе восторженно принимали ее «Реквием в Риме», написанный по заказу Ватикана и исполнявшийся во многих странах мира, причем сама Глория с блеском исполнила сольную партию сопрано.И вот теперь ее детская опера, которой в 2008 году аплодировал Гамбург, а затем Неаполь, Парма и Лондон, будет представлена в Минске.– продолжает свой рассказ Владимир Оводок.– осторожно спрашиваю я.улыбается дирижер.Детей и родителей всегда волнует, не слишком ли сложна музыка в детском оперном спектакле. Но Глория Бруни, по ее словам, сознательно писала «оперу для начинающих слушателей» – неважно, взрослый это или ребенок.– поясняет Владимир Оводок.Думаю, детям будет интересно заглянуть в оркестровую яму и их увидеть.Еще родители порой беспокоятся, будут ли актеры в детской опере внешне и по возрасту похожи на своих персонажей.– отвечает на мой вопрос Владимир Оводок,С молодыми актерами напряженно работает молодой режиссер Наталья Барановская, для которой это тоже первая постановка на большой сцене. А художник Любовь Сидельникова обещает яркое живописное оформление с использованием видеопроекций и мультиков.Премьера «Пиноккио» состоится в Большом театре Беларуси 19 и 20 декабря.Фото Большого театра Беларуси