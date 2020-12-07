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  2. К Рождеству в Большом театре поставят «Пиноккио» Глории Бруни

К Рождеству в Большом театре поставят «Пиноккио» Глории Бруни

– Эта опера – находка Валентина Николаевича Елизарьева, – рассказывает дирижер-постановщик Владимир Оводок. – С его подачи началось изучение, а потом и общение с композитором, которая написала специально для нашего спектакля несколько новых эпизодов, в том числе изумительную арию Сверчка.
Владимир Оводок – витебчанин, выпускник Белорусской академии музыки, ученик трех блистательных дирижеров (Геннадия Проваторова, Юрия Симонова и Риккардо Мути). У него за плечами четыре постановки на знаменитом оперном фестивале в итальянской Равенне. Его «Кармен» попала в десятку лучших оперных спектаклей 2019 года по версии журнала OperaClick. Но в белорусском Большом он человек новый, работает дирижером меньше года. «Пиноккио» – его первая постановка на отечественной сцене.

Может быть, проще и удобнее было поставить классику. То, что уже пройдено с великими учителями, портреты которых висят у него в кабинете. Но работа с живым композитором – это особенное и редкое в опере счастье. Особенно с таким, как Глория Бруни, которая не только яркий сочинитель, но еще и скрипачка, и оперная певица. 25 апреля 2014 года в полоцком Софийском соборе восторженно принимали ее «Реквием в Риме», написанный по заказу Ватикана и исполнявшийся во многих странах мира, причем сама Глория с блеском исполнила сольную партию сопрано.

И вот теперь ее детская опера, которой в 2008 году аплодировал Гамбург, а затем Неаполь, Парма и Лондон, будет представлена в Минске. 

– Опера будет исполняться на русском языке, – продолжает свой рассказ Владимир Оводок. – Стихотворный перевод сделал наш режиссер-постановщик Наталья Олеговна Барановская.  Должен сказать, что перевод просто замечательный! 
– Все заканчивается радостно и красиво? – осторожно спрашиваю я.
– Ну конечно, это же сказка!  улыбается дирижер. –Пиноккио преодолевает все преграды на пути к вочеловечению. Из деревяшки он превращается в настоящего человека с чувствами и волей.
– Светлая победа именно в этом? 
– Да, и в этом! Деревянный мальчишка превозмог себя и пожертвовал жизнью ради спасения отца, а потом Фея воскресила его уже в живом человеке. Честно говоря, я сам удивляюсь, насколько актуальна эта история в контексте нынешнего времени. Ребенок, проживая этот спектакль, обретает опыт искушения деньгами и славой, и это очень ценно. Дети видят, как мальчик ошибается, набивает себе шишки, взрослеет, узнает, что такое дружба, и в конце концов становится человеком.


Детей и родителей всегда волнует, не слишком ли сложна музыка в детском оперном спектакле. Но Глория Бруни, по ее словам, сознательно писала «оперу для начинающих слушателей» – неважно, взрослый это или ребенок.

– Общаясь с композитором, я понял ее идею – сначала дать детям очень простую мелодию, буквально двухголосие, и постепенно преобразовать ее в достаточно сложную музыку XXXXI столетия, – поясняет Владимир Оводок. – Поэтому в опере много красивых мелодий, оттеняемых современными гармониями и ритмами. Есть номера, написанные в классической оперной манере, а где-то добавляются джазовые элементы – музыка современного мегаполиса. Много ярких звуковых красок. Например, изображение моря, когда Пиноккио попадает в брюхо кита, или ночного Поля чудес. В основном это делается за счет ударных инструментов. Мы использовали почти все ударные инструменты, какие есть в театре! 

Думаю, детям будет интересно заглянуть в оркестровую яму и их увидеть.


Еще родители порой беспокоятся, будут ли актеры в детской опере внешне и по возрасту похожи на своих персонажей. 

– Есть в спектакле такая роль, как отец Джеппетто, для которой нужен человек в возрасте, – отвечает на мой вопрос Владимир Оводок, – поэтому исполняют ее только солисты нашего театра. А на роли Пиноккио, Кота, Лисы и Сверчка мы провели кастинг, и к нам пришло шестеро молодых вокалистов, четверо из которых стали стажерами Большого театра. Я надеюсь, этот молодой костяк – будущее оперного жанра в республике. Это лучшие ребята. Они стараются на равных работать с нашими ведущими артистами, перенимают их опыт. 


С молодыми актерами напряженно работает молодой режиссер Наталья Барановская, для которой это тоже первая постановка на большой сцене. А художник Любовь Сидельникова обещает яркое живописное оформление с использованием видеопроекций и мультиков.

Премьера «Пиноккио» состоится в Большом театре Беларуси 19 и 20 декабря.

Фото Большого театра Беларуси
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