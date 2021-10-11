К началу октября в Минске насчитывалось более 23 тысяч вакансий

Более 23 тысяч вакансий насчитывалось в базе данный государственной службы занятости города Минска к началу октября, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

– По состоянию на 1 октября нанимателями в столичную службу занятости населения было заявлено 23,3 тысячи вакансий, из них 14,9 тысячи, или 64 процента, – для рабочих, – проинформировали в комитете.

В спросе на рабочие кадры в настоящее время преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), а также сферы торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер) и др. Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

– В настоящее время в белорусской столице уровень зарегистрированной безработицы не превышает 0,1 процента от численности экономически активного населения, – констатировали в комитете. – На 1 октября на учете в службе занятости населения состояли 959 человек, в том числе 722 безработных.

В январе – сентябре текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратились 7862 гражданина, из них 2603 человека зарегистрированы безработными.

отметили в комитете.